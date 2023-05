Sul palco con i Foo Fighters anche il figlio di Taylor Hawkins

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I Foo Fighters continuano a rendere omaggio al loro compianto batterista Taylor Hawkins, tragicamente scomparso un anno fa. Nonostante abbiano da poco annunciato che il suo sostituto è Josh Freese, al concerto al Boston Calling del 26 maggio Dave Grohl e soci hanno voluto di nuovo sul palco il figlio di Hawkins, Shane. “Che ne dite di fare una canzone con uno dei miei batteristi preferiti al mondo? Ragazzi, per favore date il benvenuto a Shane Hawkins”, ha annunciato il frontman della band. Così Shane Hawkins, 17 anni, è salito nuovamente sul palco del gruppo di suo papà, dopo aver debuttato con Dave e gli altri in occasione dei concerti-tributo alla memoria del suo defunto genitore, tenutisi nel marzo e nel settembre 2022 (il ragazzo si era esibito in particolare durante il primo, quello di marzo). Potete guardare il video dei Foo Fighters che suonano assieme a Shane Hawkins in fondo a questo articolo.

approfondimento I Foo Fighters suonano live il nuovo inedito Nothing At All

Non appena Shane Hawkins si è unito ai Foos (come li chiamano amichevolmente i fan), lui e la band hanno suonato il brano I’ll Stick Around. Hawkins Junior ha dimostrato di aver ereditato da papà tanta grinta e parecchio talento, come si evince dal video che immortala l’esibizione (lo trovate in fondo a questo articolo).

Come è successo allo show di apertura del tour dei Foo Fighters (tenutosi la scorsa settimana nel New Hampshire), anche questa volta Dave Grohl ha suonato una versione acustica da solista del brano scritto da Taylor Hawkins, Cold Day in the Sun. È stato un momento molto toccante, con il frontman totalmente coinvolto per omaggiare la memoria del suo amico e collega, che per lui era più che altro un fratello (come più volte l'ha definito, già prima della sua scomparsa).

È Josh Freese il nuovo batterista dei Foo Fighters. Il suo nome è stato annunciato in occasione dell’evento live streaming del gruppo, dopo mesi di mistero circa la sostituzione di Taylor Hawkins. Josh Freese è stato il batterista degli Offspring negli ultimi due anni. Poche settimane fa ha annunciato che non avrebbe seguito nel nuovo tour Dexter Holland e compagni. Da quell’indizio, i fan dei Foo Fighters avevano ipotizzato che l’addio agli Offspring fosse per seguire Grohl. E alla fine avevano ragione… Freese aveva partecipato come ospite ai concerti tributo a Taylor Hawkins tenutisi a Londra e a Los Angeles lo scorso settembre, motivo ulteriore per cui si sospettava qualche legame con la band.

Il nuovo tour dei Foo Fighters è appena cominciato



La prima tappa del nuovo tour dei Foo Fighters si è tenuta mercoledì 24 maggio. La tournée riporta Grohl & Co. a esibirsi in tutto il mondo, Europa compresa (sono previste due date in Germania, il 2 giugno al Rock am Ring e il 4 giugno al Rock im Park).

Si tratta del primo tour della band dopo la morte di Taylor Hawkins. L'ultima volta che Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee si sono esibiti su un palco è stato per i due concerti tributo in onore di Taylor Hawkins, tenutisi nel settembre 2022, con tantissimi ospiti (tra cui Paul McCartney, Joan Jett, Travis Barker, Chrissie Hynde, Josh Homme, Miley Cyrus, Pink, Dave Chappelle e membri di Queen, AC/DC, Metallica e Rush).

La band si è fermata per un lungo periodo dopo lo shock della morte dell’amico e collega, che Dave Grohl in più occasioni ha definito come un fratello. Proprio così l’ha descritto nel suo memoir intitolato The Storyteller. “Mio fratello di un'altra madre, il mio migliore amico, un uomo per il quale prenderei una pallottola”, queste le parole di Grohl.