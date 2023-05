La band di Dave Grohl ha suonato dal vivo in un evento livestreaming globale gratuito tenutosi lo scorso 21 maggio. In queste ore stanno uscendo su You Tube svariati estratti di quel “Foo Fighters: Preparing Music For Concerts”. Ma sta interessando molto la rete un video in particolare: quello in cui suonano live il brano inedito “Nothing At All”, con il nuovo membro della band Josh Freese, seduto alla batteria al posto del compianto Taylor Hawkins

I Foo Fighters hanno suonato dal vivo in un evento livestreaming globale gratuito tenutosi lo scorso 21 maggio. In queste ore stanno uscendo su You Tube svariati estratti di quel “Foo Fighters: Preparing Music For Concerts”, ma a interessare la rete sembra essere un video in particolare: quello in cui suonano live il brano inedito “Nothing At All” (che vi mostriamo in fondo a questo articolo) mentre il nuovo membro della band, Josh Freese, siede alla batteria al posto del com pianto Taylor Hawkins.

Durante lo stream in diretta dal proprio studio californiano (lo Studio 606), Grohl e compagni hanno presentato "prime esibizioni di nuove canzoni, filmati dietro le quinte e alcune sorprese”, come si è appreso nella nota ufficiale diramata nei giorni scorsi.

L’evento è stato l’occasione in cui hanno svelato chi è il nuovo batterista, dopo la tragica dipartita di Taylor Hawkins: il nuovo membro dei Foo Fighters è il sopracitato Josh Freese. Il suo nome già circolava insistentemente in rete come papabile sostituto di Hawkins. Per chi non lo sapesse, Freese è stato il batterista degli Offspring negli ultimi due anni. Poche settimane fa ha annunciato che non seguirà nel nuovo tour Dexter Holland e compagni, e da quell’indizio i fan dei Foo Fighters hanno ipotizzato che l’addio agli Offspring fosse per seguire Grohl. E alla fine avevano ragione…

Josh Freese aveva partecipato come ospite ai concerti tributo a Taylor Hawkins tenutisi a Londra e a Los Angeles lo scorso settembre, motivo ulteriore per cui si sospettava che qualche recondito legame con la band ci fosse.



Potete guardare il video in cui i Foo Fighters suonano il nuovo inedito Nothing At All per l'evento livestreaming in fondo a questo articolo.