Sabato 29 luglio, i Foo Fighters si sono esibiti al Fuji Rock Festival, festival musicale che si celebra ogni anno presso il comprensorio sciistico di Naeba, a Niigata. Nel corso del concerto, hanno invitato a salire sul palco Alanis Morissette per eseguire un cover di Mandinka.

L’omaggio a Sinead, artista leggendaria

Sinead O'Connor cantò Madinka, che prende il nome dalla tribù africana Mandinka descritta in Roots di Alex Haley, durante la sua prima apparizione sulla televisione americana, in occasione del Late Night With David Letterman, nel 1988.

"Stasera cantiamo questa canzone per un motivo" ha esordito il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl. “La cantiamo per una donna straordinaria, con un'intelligenza superiore e una profonda empatia. Una donna molto in anticipo sui tempi, che non è più con noi" ha continuato Alanis Morissette. "Questo è per lei”.

L’esibizione dei Foo Fighters con Alanis Morissette è solo l’ultimo dei tanti tributi che artisti di ogni età e di ogni genere hanno dedicato a Sinead O’Connor (FOTO). Prima di loro, Pink ha dato il benvenuto a Brandi Carlile sul palco di Cincinnati per eseguire il più grande successo della cantante irlandese, la sua versione del brano di Prince Nothing Compares 2 U. Pink ha ricordato di essere cresciuta ad Atlantic City e di aver registrato per prime le demo di Greatest Love of All e Nothing Compares 2 U. "In onore di Sinead ho chiesto alla mia talentuosa amica Brandi Carlile di venire qui e cantare questa canzone con me" ha detto al pubblico la cantante. Un'esibizione emozionante, quanto quella di Alanis.