Billy Idol riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Da Patrick Hernandez con la sua 'Born to be alive', a Tony Hadley, storico frontman degli Spandau Ballett fino Sandy Marton che fece ballare l'Italia e l'Europa intera con 'People from Ibiza', ecco che cosa fanno adesso alcune star della musica degli anni '80. GUARDA LA GALLERY

Simon Le Bon è uno dei cantanti più amati di sempre, leader di una band come i Duran Duran che hanno fatto innamorare intere generazioni con i loro brani senza tempo. Il grande successo, purtroppo ha portato Simon sulla strada della droga e soprattutto ad essere dipendente dall'alcol “Sono un alcoolizzato”, ha detto il cantante in intervista di qualche anno fa. “É quasi impossibile smettere”, ha continuato l’artista, affermando come l’alcool sia in grado di procurare più danni delle sostanze stupefacenti, nonostante la sua legalità

Di Morten Harket, voce e leader degli A-ha, storico gruppo norvegese degli anni 80 che spopolò con la canzone “Take on Me” non si hanno recenti notizie. Sappiamo soltanto che nel 2015 la band si riformò pubblicando il decimo disco in studio dal titolo “Cast in Steel”. La reunion doveva durare soltanto due anni, giusto il tempo di portare live le nuove canzoni. Ma da allora, gli A-ha non si sono più sciolti continuando a riempire gli stadi di tutto il mondo. Inoltre, il video di Take On Me, ha superato questo anno il miliardo di visualizzazioni