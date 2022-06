Vasco Rossi, concerto a Napoli: faremo esplodere di gioia il Maradona

Vasco Rossi, il rocker di Zocca, è pronto a incantare anche lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli con il concerto in programma questa sera martedì 7 giugno. L’impianto è stato intitolato all’ex Pibe de Oro pochi giorni dopo la sua morte avvenuta il 25 novembre 2020 e per il cantante si tratta di un ritorno nel capoluogo campano a distanza di 7 anni dalla sua ultima esibizione. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Vasco Rossi ha dato appuntamento ai suoi fan partenopei e non solo, incensando tra l’altro il pubblico locale: “Quando i napoletani cominciano a cantare.. praticamente tu ti puoi fermare... perché cantano da Dio. Faremo esplodere di gioia il Maradona”. A conclusione del messaggio social, Vasco Rossi ha anche ricordato ovviamente il campione argentino, del quale ha sempre nutrito una profonda stima per uno sportivo che, dalle parti di Napoli, è una sorta di divinità.

Le prossime date dei concerti di Vasco Rossi

Il Tour 2022 di Vasco Rossi è iniziato già lo scorso 20 maggio a Trento all’interno della Trentino Music Arena. A seguire, il rocker di Zocca ha cantato a Milano il 24 maggio all’Ippodromo Milano Trenno, per poi salire sul palco allestito all’Autodromo Internazionale Dino ed Enzo Ferrari di Imola il 28 maggio e, infine, alla Visarno Arena di Firenze il 3 giugno. Pertanto, il concerto in programma questa sera 7 giugno a Napoli sarà il primo live all’interno di uno stadio. Sempre su Instagram, Vasco Rossi ha tenuto a ricordare come la sua ultima apparizione del 2015 a Napoli sia stata in un certo senso storica, perché l’allora stadio “San Paolo” era stato chiuso per 10 anni agli eventi rock. Andiamo, dunque, a ricordare le prossime date e i luoghi dove si esibirà il rocker di Zocca: