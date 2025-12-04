Riccardo Zanotti è diventato papà: è nato il suo primo figlio

"Per favore non piangere" ha scritto Riccardo Zanotti, citando una strofa di Pastello bianco, sull'account Instagram della band. Così, il cantante ha annunciato la nascita del suo primo figlio, un maschietto, nato il 29 novembre dalla sua relazione con Eugenia Borgonovo.

La relazione con Eugenia Borgonovo

Eugenia Borgonovo, compagna di Riccardo Zanotti, è nata nel 1994 a Milano. Diplomata al liceo classico Sarpi, e laureata presso l’Università Bocconi, lavora come A&R per Sugar Music. I due vivono da sempre la loro relazione nel massimo riserbo: le foto che li ritraggono insieme sono pochissime, e non hanno scelto di svelare il nome del bambino (si sa solo che è un maschietto). "La mia pinguina", l'aveva definita Zanotti durante un concerto, poco prima che l'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano rivelasse in anteprima la notizia della gravidanza.