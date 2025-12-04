Riccardo Zanotti è diventato papà: è nato il suo primo figlio con Eugenia BorgonovoSpettacolo
Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari ha annunciato la nascita del suo primogenito con una tenera foto sull'account Instagram della band
"Per favore non piangere" ha scritto Riccardo Zanotti, citando una strofa di Pastello bianco, sull'account Instagram della band. Così, il cantante ha annunciato la nascita del suo primo figlio, un maschietto, nato il 29 novembre dalla sua relazione con Eugenia Borgonovo.
La relazione con Eugenia Borgonovo
Eugenia Borgonovo, compagna di Riccardo Zanotti, è nata nel 1994 a Milano. Diplomata al liceo classico Sarpi, e laureata presso l’Università Bocconi, lavora come A&R per Sugar Music. I due vivono da sempre la loro relazione nel massimo riserbo: le foto che li ritraggono insieme sono pochissime, e non hanno scelto di svelare il nome del bambino (si sa solo che è un maschietto). "La mia pinguina", l'aveva definita Zanotti durante un concerto, poco prima che l'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano rivelasse in anteprima la notizia della gravidanza.
Il breve stop
Lo scorso giugno, i Pinguini Tattici Nucleari avevano una piccola pausa, qualche mese di stop per ricaricare le batterie dopo l'Hello World Tour e per "coccolare" la creatività. "Se è un'allusione a uno scioglimento? Macché, siamo più solidi che mai. Ma ci piaceva finire lo spettacolo con una sorta di fuoco rigeneratore": così il neopapà, Riccardo Zanotti, ha rassicurato i fan, in un'intervista col Messaggero. "Vogliamo prenderci un po' di tempo per scrivere cose nuove, ma più mature". Del resto, il gruppo non si ferma dalla pandemia di Covid-19. "Se continui a sfornare dischi dopo dischi la qualità si abbassa. Di sicuro anche per ragioni personali di vita, dato che tutti vogliamo avere delle famiglie e del tempo per esserci, rallenteremo i ritmi. Che non significa non farci vedere per cinque anni".