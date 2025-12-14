Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato

Offerte Sky
Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Spettacolo
La dodicesima puntata dello show si è conclusa senza eliminazioni. Il prossimo 20 dicembre, si sfideranno per restare Rosa Chemical, Paolo Belli e Martina Colombari

Sabato 13 dicembre è andata in scena la dodicesima puntata di Ballando con le Stelle. Una puntata in cui nessuno è stato eliminato, ma tre coppie sono finite al ballottaggio.

La classifica

La puntata si è aperta con una prima manche, vinta da Barbara D'Urso grazie al suo tango ulle note di Czardas. Questa la classifica della giuria tecnica al termine della prima sfida:

  1. Barbara d’Urso
  2. Martina Colombari
  3. Francesca Fialdini
  4. Rosa Chemical
  5. Filippo Magnini
  6. Andrea Delogu
  7. Fabio Fognini
  8. Paolo Belli 

I 50 punti del Tesoretto sono stati suddivisi tra Barbara D'Urso e Martina Colombari. Una volta svelati i voti social, ad accedere direttamente alla finalissima sono stati Barbara d'Urso (con Pasquale La Rocca) e Andrea Delogu (con Nikita Perotti). Le altre coppie si sono sfidare: Francesca Fialdini ha vinto contro Martina Colombari, Fabio Fognini contro Paolo Belli, Filippo Magnini contro Rosa Chemical. Sabato 20 dicembre, si giocheranno dunque lo spareggio - e l'accesso alla finale - Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical.

Cos'è successo

Ballerini per una notte, nella dodicesima puntata di Ballando con le Stelle, sono stati i campioni del tennis Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, ma anche Luca Cordero di Montezemolo, che ha acceso il contatore per della maratona Telethon. A tenere banco, nel corso della puntata, è stata però la dichiarazione che - venerdì - Andrea Delogu ha postato su Instagram. La speaker radiofonica, e conduttrice tv, incalzata da Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, ha chiarito: "Non stiamo insieme, ma ci vogliamo un gran bene". Andrea ha spiegato d'aver scritto quelle parole dopo una settimana intensa, che l'ha vista ammalarsi e tornare in sala prove solamente due giorni prima della diretta. Nikita le è stato vicino, ha preparato una coreografia che lei potesse imparare in breve tempo. “Lui è stato incredibile come sempre. Mi sono sentita in colpa e grata per la persona che è. Tra di noi c’è un affetto gigante, siamo amici molto stretti e per questo io sono tanto felice. Il nostro rapporto non finirà qua", ha spiegato Delogu. Mentre Perotti si è limitato a tenere la testa bassa, e a dire "Sono timido" quando Selvaggia Lucarelli lo ha incalzato: "Sembra che Nikita subisca questa decisione di essere solo amici".

Ballando con le Stelle, la dichiarazione di Andrea Delogu su Nikita

