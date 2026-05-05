“È ora di iniziare il nuovo capitolo. Siete pronti ad ascoltare la nostra storia di fantasmi?”. In un post Instagram che ha anche svelato la cover del brano, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, che uscirà venerdì 15 maggio . La notizia arriva dopo settimane di indizi che la band ha sparso in tre città d’Europa: i cartelloni con la sagoma di un pinguino accompagnata dalla scritta “Scusa” a Milano, “Sorry” a Londra e “Lo Siento” a Madrid, che tutte insieme compongono proprio il titolo della canzone. La conferma è poi arrivata sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, quando il frontman Riccardo Zanotti si è esibito con indosso un cappellino con il titolo del brano.

UNA FAVOLA GOTICA TRA AMORE E FANTASMI

Il singolo Sorry Scusa Lo Siento è una canzone estiva anomala e una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia, cioè la capacità di parlare lingue che non si conoscono. Più in generale, affronta il tema dell’incomunicabilità nei rapporti, declinato secondo un immaginario distante dai cliché tipici della stagione. “Il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste nell’esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. La nostra intenzione è di vivere l’estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l’estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia”, ha dichiarato il frontman Riccardo Zanotti. La canzone arriva dopo il successo dell’album Hello World, uscito nel 2024 e vincitore del Disco d’Oro nella prima settimana e, poco dopo, anche del Disco di Platino. Si è inoltre posizionato al settimo posto tra gli album più venduti del 2025 con quattro singoli in Top 100. Sempre nel 2025, i Pinguini Tattici Nucleari hanno avuto fino a cinque album contemporaneamente in Top 100 e, in radio, tutti i singoli tratti dal disco Hello World hanno raggiunto il primo posto delle classifiche di airplay (con Bottiglie vuote, Amaro e Islanda nella top 100 annuale EarOne dei brani più trasmessi). Ora il brano Sorry Scusa Lo Siento apre la strada del ritorno live della band, che tra giugno e luglio 2027 si esibirà egli stadi italiani con il Tour Stadi 2027, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Le date includono Bibione (4 giugno), Bologna (8 giugno), Torino (12 giugno), Milano (17 giugno), Padova (21 giugno), Bari (24 giugno), Napoli (da confermare), Messina (3 luglio) e Roma (8 luglio).