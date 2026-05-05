In un post Instagram che ha anche svelato la cover del brano, la band ha annunciato la canzone, "una storia vestita di mistero e urbex", che uscirà venerdì 15 maggio e che anticiperà il ritorno live nel Tour Stadi 2027
“È ora di iniziare il nuovo capitolo. Siete pronti ad ascoltare la nostra storia di fantasmi?”. In un post Instagram che ha anche svelato la cover del brano, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, che uscirà venerdì 15 maggio. La notizia arriva dopo settimane di indizi che la band ha sparso in tre città d’Europa: i cartelloni con la sagoma di un pinguino accompagnata dalla scritta “Scusa” a Milano, “Sorry” a Londra e “Lo Siento” a Madrid, che tutte insieme compongono proprio il titolo della canzone. La conferma è poi arrivata sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, quando il frontman Riccardo Zanotti si è esibito con indosso un cappellino con il titolo del brano.
UNA FAVOLA GOTICA TRA AMORE E FANTASMI
Il singolo Sorry Scusa Lo Siento è una canzone estiva anomala e una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia, cioè la capacità di parlare lingue che non si conoscono. Più in generale, affronta il tema dell’incomunicabilità nei rapporti, declinato secondo un immaginario distante dai cliché tipici della stagione. “Il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste nell’esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. La nostra intenzione è di vivere l’estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l’estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia”, ha dichiarato il frontman Riccardo Zanotti. La canzone arriva dopo il successo dell’album Hello World, uscito nel 2024 e vincitore del Disco d’Oro nella prima settimana e, poco dopo, anche del Disco di Platino. Si è inoltre posizionato al settimo posto tra gli album più venduti del 2025 con quattro singoli in Top 100. Sempre nel 2025, i Pinguini Tattici Nucleari hanno avuto fino a cinque album contemporaneamente in Top 100 e, in radio, tutti i singoli tratti dal disco Hello World hanno raggiunto il primo posto delle classifiche di airplay (con Bottiglie vuote, Amaro e Islanda nella top 100 annuale EarOne dei brani più trasmessi). Ora il brano Sorry Scusa Lo Siento apre la strada del ritorno live della band, che tra giugno e luglio 2027 si esibirà egli stadi italiani con il Tour Stadi 2027, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Le date includono Bibione (4 giugno), Bologna (8 giugno), Torino (12 giugno), Milano (17 giugno), Padova (21 giugno), Bari (24 giugno), Napoli (da confermare), Messina (3 luglio) e Roma (8 luglio).
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LA CARRIERA DEL GRUPPO
Il gruppo indie pop Pinguini Tattici Nucleari è nato nel 2010 in provincia di Bergamo per volontà di Lorenzo Pasini (chitarra) e di Riccardo Zanotti (frontman e voce). Dopo aver autoprodotto diversa musica, la band si è arricchita di altri membri: Elio Biffi (tastiere), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso), Lorenzo Pasini (chitarra) e Nicola Buttafuoco (chitarra). Nel 2020 la band ha raggiunto il successo con la partecipazione alla 70ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Ringo Starr, arrivato al terzo posto. Nel 2021, nel corso della serata delle cover della 71ª edizione del Festival di Sanremo, il gruppo ha invece affiancato Bugo nella canzone Un’avventura di Lucio Battisti. Nel 2022 i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato la hit Giovani Wannabe, che ha ricevuto il premio MTV Europe Music Award al Miglior artista italiano agli MTV Europe Musica Awards 2022, mentre nel 2024 hanno pubblicato l’album Hello World, vincitore del Disco d’Oro nella prima settimana e poco dopo del Disco di Platino. Con l’Hello World – Tour Stadi 2025 hanno poi registrato numeri da record: nove date sold out e oltre 420mila biglietti venduti. Notevoli anche i traguardi discografici, che contano 86 dischi di platino e 11 dischi d’oro. Nello stesso anno, hanno poi portato fino a cinque album contemporaneamente nella Top 100 settimanale. Il 15 maggio uscirà il nuovo singolo, Sorry Scusa Lo Siento, che anticiperà il Tour Stadi 2027.
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