The Punisher: One Last Kill, lo speciale Marvel su Frank Castle

Dopo anni di attesa, Frank Castle torna protagonista con The Punisher: One Last Kill, lo speciale Marvel che debutterà su Disney+ il 13 maggio 2026. Il progetto riporta al centro della scena il celebre vigilante interpretato da Jon Bernthal, promettendo una storia più oscura, emotiva e violenta rispetto al passato. Tra azione brutale, sensi di colpa e desiderio di redenzione, il nuovo capitolo sembra destinato a lasciare il segno nel Marvel Cinematic Universe

Con The Punisher: One Last Kill, Marvel riporta in scena uno dei suoi personaggi più tormentati e apprezzati dal pubblico. Frank Castle appare profondamente cambiato rispetto alle precedenti apparizioni: il dolore per la perdita della famiglia continua a perseguitarlo e il peso delle sue azioni sembra averlo consumato interiormente. Il trailer mostra infatti un uomo stanco, segnato dalla violenza e alla ricerca di una possibile via d’uscita da un’esistenza dominata dalla rabbia.

Il ritorno di Frank Castle Il nuovo speciale - in onda su Disney+ in Italia il 13 maggio 2026 - punterà non solo sull’azione, ma anche sull’aspetto emotivo e mentale del protagonista. Flashback, ricordi traumatici e momenti di crisi interiore accompagneranno Frank Castle lungo tutto il racconto, evidenziando il prezzo umano della sua guerra personale contro il crimine. Jon Bernthal ha anticipato che questa versione del Punisher sarà particolarmente vulnerabile, quasi sopraffatta dalla tristezza, pur mantenendo la brutalità che ha reso celebre il personaggio.

The Punisher: One Last Kill

la formidabile interpretazione di Bernthal Le prime impressioni dopo la diffusione del trailer e delle prime imamgini descrivono One Last Kill come uno dei progetti Marvel più intensi degli ultimi anni. Molti spettatori hanno lodato l’interpretazione di Bernthal, considerata da diversi fan la migliore mai vista nei panni di Frank Castle. Anche le sequenze d’azione hanno colpito il pubblico per il loro tono realistico e violento, in perfetta continuità con le atmosfere mature delle precedenti serie Netflix dedicate a The Punisher. Dietro la macchina da presa troviamo Reinaldo Marcus Green, mentre la sceneggiatura è stata scritta insieme allo stesso Jon Bernthal, sempre più coinvolto nello sviluppo creativo del personaggio. Lo speciale avrà inoltre un ruolo importante nel futuro del Marvel Cinematic Universe, preparando il ritorno di Frank Castle nel film Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland. Anche se The Punisher non è apparso nella seconda stagione di Daredevil: Born Again 2, questo progetto sembra destinato ad aprire una nuova fase narrativa per il celebre vigilante Marvel. Approfondimento The Punisher: One Last Kill, il trailer dello speciale tv

Jon Bernthal - ©IPA/Fotogramma