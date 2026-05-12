The Punisher: One Last Kill, lo speciale Marvel su Frank Castle

The Punisher: One Last Kill, trama e cast dello speciale Marvel su Frank CastleSerie TV
Dopo anni di attesa, Frank Castle torna protagonista con The Punisher: One Last Kill, lo speciale Marvel che debutterà su Disney+ il 13 maggio 2026. Il progetto riporta al centro della scena il celebre vigilante interpretato da Jon Bernthal, promettendo una storia più oscura, emotiva e violenta rispetto al passato. Tra azione brutale, sensi di colpa e desiderio di redenzione, il nuovo capitolo sembra destinato a lasciare il segno nel Marvel Cinematic Universe
Con The Punisher: One Last Kill, Marvel riporta in scena uno dei suoi personaggi più tormentati e apprezzati dal pubblico. Frank Castle appare profondamente cambiato rispetto alle precedenti apparizioni: il dolore per la perdita della famiglia continua a perseguitarlo e il peso delle sue azioni sembra averlo consumato interiormente. Il trailer mostra infatti un uomo stanco, segnato dalla violenza e alla ricerca di una possibile via d’uscita da un’esistenza dominata dalla rabbia.
Il ritorno di Frank Castle
Il nuovo speciale - in onda su Disney+ in Italia il 13 maggio 2026 - punterà non solo sull’azione, ma anche sull’aspetto emotivo e mentale del protagonista. Flashback, ricordi traumatici e momenti di crisi interiore accompagneranno Frank Castle lungo tutto il racconto, evidenziando il prezzo umano della sua guerra personale contro il crimine. Jon Bernthal ha anticipato che questa versione del Punisher sarà particolarmente vulnerabile, quasi sopraffatta dalla tristezza, pur mantenendo la brutalità che ha reso celebre il personaggio.
la formidabile interpretazione di Bernthal
Le prime impressioni dopo la diffusione del trailer e delle prime imamgini descrivono One Last Kill come uno dei progetti Marvel più intensi degli ultimi anni. Molti spettatori hanno lodato l’interpretazione di Bernthal, considerata da diversi fan la migliore mai vista nei panni di Frank Castle. Anche le sequenze d’azione hanno colpito il pubblico per il loro tono realistico e violento, in perfetta continuità con le atmosfere mature delle precedenti serie Netflix dedicate a The Punisher.
Dietro la macchina da presa troviamo Reinaldo Marcus Green, mentre la sceneggiatura è stata scritta insieme allo stesso Jon Bernthal, sempre più coinvolto nello sviluppo creativo del personaggio. Lo speciale avrà inoltre un ruolo importante nel futuro del Marvel Cinematic Universe, preparando il ritorno di Frank Castle nel film Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland. Anche se The Punisher non è apparso nella seconda stagione di Daredevil: Born Again 2, questo progetto sembra destinato ad aprire una nuova fase narrativa per il celebre vigilante Marvel.
Approfondimento
The Punisher: One Last Kill, il trailer dello speciale tv
LA TRAMA
In The Punisher: One Last Kill, Frank Castle prova ad allontanarsi definitivamente dalla violenza e dalla spirale di vendetta che lo ha consumato per anni. Ma il tentativo di vivere senza essere il Punitore dura poco: un nuovo impero criminale emergente lo trascina di nuovo dentro una guerra personale e brutale.
Lo speciale si colloca temporalmente tra The Punisher e gli eventi di Daredevil: Born Again 2, approfondendo il lato più psicologico del personaggio. Jon Bernthal ha descritto Frank Castle come un uomo “avvolto dalla tristezza”, ancora schiacciato dal trauma della perdita della famiglia e incapace di trovare una vera via d’uscita dalla violenza.
Il trailer suggerisce una storia molto più intima e disperata rispetto ai classici racconti Marvel: Frank visita la tomba della figlia, torna a confrontarsi con Curtis Hoyle e viene risucchiato in un conflitto che sembra legato alla famiglia criminale dei Gnucci, figura storica dei fumetti di Punisher.
Anche il titolo, One Last Kill, sembra giocare volutamente sull’ambiguità. Più che “un’ultima uccisione”, il film potrebbe raccontare l’impossibilità per Frank di fermarsi davvero. Molti fan hanno interpretato il titolo come una metafora della sua dipendenza dalla vendetta: ogni volta è “l’ultima volta”, fino alla successiva.
il cast
Anche il cast sembra andare nella direzione di una maggiore continuità con l’universo Netflix-Marvel. Oltre al ritorno di Bernthal, ritroviamo Jason R. Moore nei panni di Curtis Hoyle, figura fondamentale per mantenere Frank ancorato a una dimensione più umana. Le indiscrezioni e il trailer suggeriscono inoltre l’introduzione della famiglia criminale dei Gnucci, elemento preso direttamente dai fumetti più violenti e grotteschi del personaggio. È una scelta significativa perché mostra la volontà di recuperare il lato più sporco e criminale dell’universo di Punisher, lontano dalle minacce cosmiche che dominano il resto del MCU. Allo stesso tempo, però, resta il dubbio su quanto Marvel sarà davvero disposta a spingersi fino in fondo con la brutalità e il nichilismo che definiscono Frank Castle nei fumetti.