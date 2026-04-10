Nel nuovo capitolo, Frank Castle si trova ad affrontare il peso delle proprie scelte e le cicatrici lasciate dalla perdita della sua famiglia. Il video che anticipa ciò che vedremo nello speciale mostra un uomo segnato, costretto a confrontarsi con un’esistenza dominata dall’oscurità e dal senso di colpa. Tuttavia emerge anche la possibilità di una via d’uscita...

L’universo Marvel si prepara ad accogliere nuovamente una delle sue figure più tormentate: Frank Castle, tra passato e redenzione, protagonista di The Punisher: One Last Kill.

A partire dal 13 maggio 2026, sulla piattaforma Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), debutterà lo speciale televisivo.

Nel nuovo capitolo, Frank Castle si trova ad affrontare il peso delle proprie scelte e le cicatrici lasciate dalla perdita della sua famiglia. Il trailer (che potete guardare nel video posto in alto, in testa a questo articolo) mostra un uomo segnato, costretto a confrontarsi con un’esistenza dominata dall’oscurità e dal senso di colpa. Tuttavia, tra le pieghe di questo scenario cupo, emerge anche la possibilità di una via d’uscita: un percorso verso una forma di pace interiore e redenzione che sembra finalmente intravedersi.

La narrazione si sviluppa quindi attorno a una tensione centrale: la ricerca di un significato che vada oltre la vendetta. Un elemento inatteso riporta Frank Castle al combattimento, ma questa volta con una prospettiva diversa, più complessa e riflessiva rispetto al passato.

Azione, violenza e memoria

Le immagini anticipate nel trailer di The Punisher: One Last Kill non lasciano spazio a dubbi sul tono dello speciale. Sequenze d’azione serrate, momenti di violenza esplicita e numerosi flashback contribuiscono a costruire un racconto intenso, in cui il passato del protagonista gioca un ruolo determinante.

Proprio questi ritorni alla memoria sembrano destinati a illuminare le motivazioni profonde di Frank Castle, rendendo ancora più stratificata la sua evoluzione.

Allo stesso tempo, viene confermato il coinvolgimento del personaggio nella trama di Spider-Man: Brand New Day, film che vedrà Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, creando così un ponte narrativo tra diversi segmenti dell’universo Marvel.

Un personaggio tra televisione e futuro cinematografico

La versione di Punisher interpretata da Jon Bernthal aveva fatto il suo esordio sul piccolo schermo all’interno delle serie prodotte da Netflix e tratte dai fumetti Marvel, guadagnando rapidamente il favore del pubblico. Ora, con The Punisher: One Last Kill, il personaggio torna al centro della scena, ma il suo destino rimane ancora avvolto nell’incertezza.

È già stato chiarito che Frank Castle non comparirà nella stagione 2 di Daredevil: Rinascita, scelta che alimenta ulteriormente la curiosità sul futuro del vigilante. Secondo quanto emerge, sarà proprio il film dedicato all’Uomo Ragno, previsto per il mese di luglio, a fornire indicazioni più precise sulla direzione narrativa che i Marvel Studios intendono intraprendere.

Dietro le quinte dello speciale

A guidare il progetto è stato il regista Reinaldo Marcus Green, mentre la sceneggiatura porta la firma congiunta di Green e dello stesso Jon Bernthal. Una collaborazione che suggerisce un coinvolgimento diretto dell’attore anche nella costruzione del racconto, elemento che potrebbe aver contribuito a rendere ancora più autentica e personale l’interpretazione di Frank Castle.

Con l’uscita ormai imminente, resta soltanto da attendere per comprendere quale sarà il destino di uno dei personaggi più complessi e controversi dell’universo Marvel, sospeso tra violenza, memoria e una possibile redenzione.