Daredevil: Rinascita 2 - La ripugnante oscurità, recensione episodio 7

Tre feriti, due morti: la situazione esplode davanti al City Hall, dove la protesta degenera in violenza dopo l’intervento della task force. Il sindaco Fisk giura di ristabilire l’ordine, mentre in sottofondo risuona It Ain’t Easy di David Bowie, accompagnando immagini cariche di presagi. Il brano, con la sua malinconia disillusa e quel senso di fatica esistenziale, accompagna perfettamente un mondo in cui nulla è davvero semplice: né fare la cosa giusta, né distinguere il bene dal male. Le parole e l’atmosfera della canzone sembrano riflettere lo stato d’animo dei personaggi, intrappolati in scelte difficili, relazioni spezzate e un equilibrio sempre più fragile tra giustizia e vendetta. In un contesto segnato da violenza e perdita, Bowie diventa così la voce emotiva dell’episodio, sottolineando quanto sia “non facile” restare umani quando tutto spinge nella direzione opposta.

Nella camera da letto di Fisk una rosa rossa appassita e l’abito nero raccontano più di mille parole: qualcosa si è spezzato.

Karen Page viene arrestata. Fisk la raggiunge e la accusa di essere una criminale, complice di un “vigilante squilibrato”. La città la vede come un’eroina, ma per lui è solo una donna piegata dall’amore. Karen non arretra e lo vede diverso, per la prima volta spaventato. Fisk reagisce con violenza, afferrandola al collo - “non è paura, è ordine”. Si sente scricchiolio delle ossa del collo, la rabbia è alle stelle, poi molla la stretta, vuole punirla pubblicamente.

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