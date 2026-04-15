Daredevil: Rinascita 2 - Il grande disegno, recensione ep. 5

Dopo la fuga, Daredevil e Bullseye si rifugiano in una cucina mentre la task force li bracca. Bullseye è ferito gravemente al fianco e perde sangue, Matt cerca di aiutarlo usando ciò che trova, prende gli strofinacci del cuoco per tamponare le ferite dopo il combattimento alla Fogwell. Il luogo non è casuale: siamo simbolicamente nella “Cucina dell’Inferno”, Hell’s Kitchen, il quartiere di New York dove Matt è cresciuto e combatte come vigilante. Una zona povera e degradata di New York situata tra la 34esima e la 57esima strada e l'8va Avenue fino al fiume Hudson. Rappresenta l'anima sporca e cruda di New York, un territorio devastato dagli eventi degli Avengers, che Matt Murdock difende nel suo ruolo di avvocato di giorno e giustiziere di notte. Il nome riflette l'antica reputazione del quartiere come luogo turbolento e poco raccomandabile, rendendolo lo scenario ideale per le atmosfere noir e realistiche della serie (eppure oggi, al di fuori del contesto di Daredevil, Hell's Kitchen è conosciuto come un quartiere bohémien e alla moda della Grande Mela).

Dai sotterranei della cucina Daredevil e Bullseye cercano una via di fuga. Bullseye è allo stremo, perde sangue e ammette di essersela cercata: se Vanessa Fisk dovesse morire, dice, si ristabilirebbe un equilibrio. È pronto al giudizio, convinto che non avrebbe dovuto sopravvivere quando Matt lo ha gettato dal quarto piano del bar di Josie, la notte in cui ha ucciso Foggy.

Parla di “grande disegno”, ricordando proprio quell’omicidio. Matt, però, anche nei panni di Daredevil, non dimentica: la rabbia riaffiora e non sopporta nemmeno che il nome dell’amico venga pronunciato dal suo assassino. Eppure è proprio lui che sta cercando di salvarlo.

È qui che la storia sembra ripetersi: la pietà che si estende anche verso un nemico spietato come Bullseye. Il paradosso è evidente: prima hanno cercato di uccidersi, ora uno prova a salvare l’altro. Forse, allora, la verità è un’altra. Forse devono salvarsi a vicenda. Forse è davvero tutto parte di quel grande disegno.