Daredevil: Rinascita 2 - Hell's Kitchen senza regole, recensione ep. 4

Il fumo che esce dalle metropolitane di New York City, i venditori di hot dog agli angoli delle strade, i taxi bloccati nel traffico: tutto suggerisce una giornata qualunque nel quartiere di Hell's Kitchen. Anche all’interno di un appartamento sembra svolgersi una normale routine mattutina. La casa è quella di Benjamin Poindexter. Lo osserviamo mentre prepara la colazione: un semplice uovo all’occhio di bue. Tuttavia, il suo nome stesso contiene un indizio. “Poindexter” richiama immediatamente precisione e metodo, evocando alla mente la celebre sigla della prima stagione di Dexter, in cui Dexter Morgan - ematologo forense della polizia di Miami, interpretato da Michael C. Hall - segue un rituale quotidiano meticoloso, nascondendo la sua natura di serial killer guidato da un rigido codice morale.

Allo stesso modo, anche Poindexter, noto come Bullseye, incarna precisione e controllo assoluto. I suoi movimenti sono lenti, calibrati: esercita le mani con cura, compie gesti misurati. Si mostra gentile con la vicina, le sorride, offre del cibo al gatto. “Un ragazzo delizioso”, commenta lei. Fa persino l’elemosina a un senzatetto. Nulla, in apparenza, tradisce la sua vera natura di spietato killer.

Ma questa maschera dura poco. Poindexter entra nel Bel Air Diner. Si guarda attorno, osserva ogni dettaglio con attenzione quasi maniacale. Poi chiama la task force anti-vigilanti, dichiarando di essere Frank Castle e di essere armato. Nel frattempo, ordina con calma un milkshake alla banana, come se nulla fosse.

Quando arrivano gli agenti, è il caos. La sua vera natura emerge con violenza controllata: utilizza qualsiasi oggetto gli capiti a tiro trasformandolo in un’arma letale. Colpisce con precisione chirurgica usando stuzzicadenti infilati in una cannuccia, coltelli e forchette scagliati con forza sulla fronte delle vittime. Il tutto senza fretta, con una calma inquietante. Trova persino il tempo di rivolgersi a un cliente dicendo: “I cani nei ristoranti non sono igienici” e, subito dopo, rassicurarlo con un ambiguo “Tranquillo, io sono con i buoni” e, nel frattempo, uccide l’ultimo agente utilizzando una chela d’aragosta. Terminato il massacro, esce dal diner con passo lento, lasciando sulla porta un simbolo: due cerchi concentrici con un punto al centro. È il marchio di Bullseye: è un’immagine che richiama precisione assoluta, focus, obiettivo colpito senza margine di errore. Ed è esattamente ciò che definisce Benjamin Poindexter: un uomo in cui ogni gesto, anche il più quotidiano, nasconde la perfezione letale del bersaglio centrato.

A fare da colonna sonora a questa tensione c’è New York State of Mind di Billy Joel, un omaggio sincero alla città come luogo dell’anima più che geografico. Trasmette una nostalgia calma e profonda, dove New York diventa simbolo di identità e appartenenza autentica, riflettendo lo scenario in cui Bullseye muove i suoi passi tra vita ordinaria e violenza letale.