Daredevil: Rinascita 2 - Requiem senza pace, recensione episodio 6

L’episodio 6 di Daredevil Born Again, terz’ultimo di questa seconda stagione distribuita da Disney +, si apre con un’immagine inusuale di Wilson Fisk: in lacrime. Una scelta che punta chiaramente a umanizzare il personaggio, ma che dura pochissimo. Quando un medico gli porge le condoglianze per la morte di Vanessa (episodio 5) e tenta di abbracciarlo, Fisk reagisce uccidendolo brutalmente. Il passaggio è netto, forse fin troppo: dal dolore alla violenza, senza alcuna mediazione.

Con la morte di Vanessa, il sindaco Wilson Fisk abbandona definitivamente ogni facciata: è pronto a tornare Kingpin, con tutta la ferocia e la brutalità che questo comporta. L’omicidio del medico, compiuto senza alcun tentativo di copertura, è già un segnale chiaro: questa deriva non solo segnerà il suo destino personale, ma rischia di trasformarsi in un disastro per il suo mandato e per l’intera città.

La sequenza della messa funebre per Vanessa rafforza ulteriormente questo passaggio. Tutti sono vestiti di nero, mentre Fisk spicca in bianco, gigantesco, con il volto contratto e una sola rosa rossa in mano. La scena è divisa anche visivamente, la doppia faccia di New York: da una parte la polizia e i cittadini, dall'altra dal lato di Fisk la task force antivigilanti e il suo staff. Il prete recita il Requiem aeternam: “Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen”, una preghiera cristiana che invoca riposo e luce per i defunti. Ma la scena costruisce l’esatto opposto: quella pace non esiste.

Mentre la musica sacra risuona, il montaggio intreccia più linee narrative: Bullseye si muove come un’ombra nel rifugio di Daredevil e Karen; Mr. Charles si reca nel deposito di armi, scoprendo che è stato svuotato, perché Fisk ha già ordinato di trasferire tutto altrove. Segnali chiari che qualcosa di più grande si sta preparando.

Fisk depone la rosa sulla bara di Vanessa, mentre scorrono rapidi i ricordi del loro amore. Quando esce dalla chiesa, il suo volto è già cambiato: il lutto si sta trasformando in determinazione, e la rabbia appare ormai incontrollabile. Più che un uomo in dolore, Fisk sembra già un uomo che sta pianificando la sua prossima mossa.

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