Dopo la tempesta, una calma apparente. Matt e Karen si ritrovano in una città insolitamente silenziosa. Sognano una normalità che non hanno mai davvero vissuto. Ma il tempo è poco.

La polizia arriva. Matt viene arrestato con accuse pesanti. Non oppone resistenza, accetta fino in fondo la propria responsabilità. Prima di essere portato via, bacia Karen e le dice, con una sincerità inattesa e assoluta: “ti amo”.

Intorno, il mondo continua a muoversi e a frammentarsi: torna Luke Cage (interpretato nuovamente da Mike Colter) supereroe di livello "peso massimo" nell'universo Marvel, noto per la sua incredibile forza fisica e la pelle indistruttibile. Luke torna a casa da Jessica Jones e dalla figlia Danielle, chiudendo il suo conto con Mr. Charles Robertson, che intanto vola verso nuovi scenari, non da solo: accanto a lui c’è Bullseye. BB Urich rientra al Bulletin e prosegue la sua indagine contro Fisk, con la foto di Daniel sul tavolo, memoria viva di un sacrificio che non può essere dimenticato. Matt Murdock, ora in tuta arancione, varca le porte del carcere che si chiudono alle sue spalle. Altrove, la dottoressa Glenn apre un cassetto, recupera la maschera del suo aguzzino Muse e la indossa davanti allo specchio: lo sguardo è compiaciuto, come se quella violenza, invece di essere respinta, stesse lentamente diventando parte di lei.

A legare queste immagini è Pyramid Song dei Radiohead, che scorre in sottofondo come una nenia ipnotica. La voce di Thom Yorke accompagna visioni di un aldilà non punitivo, ma quieto: “saltare nel fiume” diventa un abbandono, una resa, un ritorno a uno stato di pace. Non c’è giudizio, ma accettazione. La canzone amplifica il senso di fine e di passaggio: per Matt è la discesa, per altri una trasformazione, per la città intera un limbo sospeso.

E mentre tutto sembra fermarsi, Fisk è lontano, in esilio, su quella spiaggia che sognava con la moglie Vanessa: finalmente lì, ma solo. Ancora vivo. La battaglia per New York, però, è tutt’altro che conclusa.