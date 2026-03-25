“Su Disney+, Daredevil: Rinascita stagione 2, episodio 1 rilancia la serie Marvel con un esordio più oscuro e politico.Perché sono serie televisive che quando tornano lo fanno in punta di piedi, con un primo episodio di ricapitolazione e ambientazione, quasi a chiedere scusa per l'assenza. Daredevil: Rinascita non appartiene a questa categoria. “La seconda stagione di Daredevil: Rinascita — disponibile su Disney+ — esordisce con una sequenzad'azione di rara brutalità, senza preamboli, senza riscaldamento: Matt Murdock — Charlie Cox, sempre più a suo agio nella pelle del personaggio — è già sulla Northern Star, nave mercantile ormeggiata al porto di Red Hook, zeppa di guardie armate e di armamenti di livello militare.

Il costume racconta tutto prima ancora che la storia cominci. Via il rosso brillante e quasi fumettistico della prima stagione: adesso Daredevil veste tonalità crepuscolari, rosso e nero profondo, quasi un'ombra con le corna. Più furtivo. Più notturno. Più rabbioso. Il simbolo DD sul petto resiste, vistoso come sempre — piccola concessione all'iconografia Marvel in un episodio che preferisce il realismo alla mitologia. È una scelta visiva precisa, che dice: siamo tornati a quell'estetica, a quella durezza, a quella New York notturna e violenta che aveva reso la serie Netflix un caso televisivo.

La sequenza sulla nave è ben costruita, fisicamente credibile, con qualche incertezza nel montaggio — certi raccordi sembrano affrettati — ma funziona: Daredevil elimina le guardie sistematicamente, con quella violenza sobria e professionale che era il marchio di fabbrica della serie originale. Poi il capitano e il primo ufficiale, su ordine di Kingpin, allagano la nave. Matt si immerge nell'acqua gelida del porto, pianta un localizzatore su una cassa di armi, e riemerge. Non è andata come previsto. Ma ha colpito Fisk dove fa male. E adesso qualcuno dovrà risponderne.