La serie in otto episodi prodotta dagli ideatori di "Stranger Things" sbarca domani, 21 maggio, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e sull'app Now Smart Stick). Protagonisti sono gli improbabili eroi della "terza età" residenti in una comunità modello per pensionati del New Mexico che si trovano a fronteggiare una minaccia ultraterrena. Nel cast sono presenti, tra gli altri, Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman e Alfre Woodard

Pensionati e mostri. È l'improbabile accoppiata protagonista di The Boroughs - Ribelli senza tempo, la nuova serie sci-fi prodotta dai fratelli Matt e Ross Duffer, già ideatori della pluripremiata saga di Stranger Things, in uscita domani, 21 maggio, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e sull'app Now Smart Stick).

LA TRAMA Creata da Jeffrey Addiss and Will Matthews, la serie fantascientifica è ambientata a The Boroughs, comunità modello del New Mexico che tra prati curati e villette ordinate è a misura di pensionato. La tranquillità del quartiere viene messa in discussione dall'arrivo di Sam, un nuovo residente rimasto da poco vedovo. Dopo un incontro, tanto mostruoso quanto misterioso, l'uomo decide di unirsi a un gruppo di vicini, coetanei, per indagare sul segreto ultraterreno che si annida dietro al complesso residenziale e che rischia di minacciare l'unica cosa che non hanno: il tempo. Dalla bicicletta alle golf cart: secondo i fratelli Duffer i nuovi eroi della "terza età" pur essendo più anziani dei ragazzi di Stranger Things raccontano in modo simile il valore dell'amicizia dimostrando che la crescita è possibile in qualsiasi fase di vita. "In fondo, questa è una storia di appartenenza e di crescita, a prescindere dall'età, ricca di avventura, meraviglia, comicità, paura e lacrime", hanno detto i produttori. Approfondimento The Boroughs - Ribelli senza tempo, il teaser trailer della serie tv

IL CAST La serie, che verrà rilasciata in tutti gli otto episodi, annovera tra i suoi protagonisti Alfred Molina (Bill), Geena Davis nei panni di Renee, Alfre Woodard (Judy), Bill Pullman (Jack), Clarke Peters (Art) e Denis O'Hare che interpreta Wally. Il cast vede la partecipazione inoltre di Carlos Miranda, Jena Malone, Seth Numrich, Alice Kremelberg, Ed Begley Jr., Dee Wallace, Eric Edelstein, Rafael Casal, Mousa Hussein Kraish, Beth Bailey, Karan Soni e Jane Kaczmarek. l'obiettivo della serie Secondo Addiss e Matthews, gli attori protagonisti della serie portano insieme "circa 350 anni di esperienza" complessiva, un patrimonio artistico che offre profondità a ogni personaggio. "Sapevamo che sarebbero stati fantastici. Non ci aspettavamo che fossero così divertenti. Riescono a farti ridere o piangere con un solo sguardo. Ci semplificano di molto il lavoro", hanno dichiarato Jeffrey Addis e Will Matthews. Secondo i due creatori, ad animare lo spirito della serie è stato soprattutto il desiderio di realizzare uno show "che gli adolescenti potessero guardare con i loro genitori e i loro nonni, e potesse piacere a tutti"."Vi innamorerete di questi personaggi. Vedere leggende come Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Clarke Peters, Denis O'Hare e Bill Pullman dar loro vita è stato davvero magico. I mostri sono fantastici, ma sono i personaggi che vi rimarranno impressi”, hanno aggiunto i Duffer. Approfondimento Stranger Things: Storie dal 1985, la serie tv animata avrà stagione 2