È uscito il trailer della serie animata Stranger Things: Tales From ’85, che uscirà il 23 aprile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Creato dallo showrunner Eric Robles, e prodotto dai fratelli Duffer, lo spin-off animato della serie principale Stranger Things (che si è conclusa con la quinta e ultima stagione), è ambientato ancora una volta a Hawkins tra gli eventi della seconda e della terza stagione e vede di nuovo protagonisti Mike, Undici, Dustin, Lucas, Will, Max e Steve. “Bentornati a Hawkins nel rigido inverno del 1985, dove i personaggi originali dovranno combattere nuovi mostri e svelare un mistero paranormale che terrorizza la loro città in Stranger Things: Tales From ’85, una nuova epica serie animata”, recita la sinossi ufficiale.

Un nuovo cast vocale doppierà i personaggi. Il veterano di Broadway Jeremy Jordan (Supergirl e Newsies) presterà la voce a Steve Harrington, che nell’inverno del 1985 tornerà a Hawkins durante una tempesta di neve. Intanto Mike, Undici, Dustin, Lucas, Will e Max sembrano vivere un momento di tranquillità tra battaglie a palle di neve e sessioni di Dungeons & Dragons. Quando una misteriosa minaccia si risveglia sotto le strade innevate, però, i giovani eroi dovranno scoprirne le origini e salvare ancora una volta la cittadina. Il cast vocale include anche Brooklyn Davey Norstedt nel ruolo di Undici, Jolie Hoang-Rappaport nel ruolo di Max, Luca Diaz nel ruolo di Mike, Elisha “EJ” Williams nel ruolo di Lucas, Braxton Quinney nel ruolo di Dustin, Benjamin Plessala nel ruolo di Will e Brett Gipson nel ruolo di Hopper. Odessa A’zion doppierà invece Nikki Baxter, un nuovo personaggio che, secondo alcuni, potrebbe però rischiare di generare buchi di trama, in quanto non presente nella serie originale Stranger Things. Altri doppiatori saranno anche Jeanane Garofalo e Lou Diamond Phillips. Tra le novità ci saranno anche due creature, il Vine Dog (simile al Demogorgone) e la Gourd Horde (una mostruosa zucca posseduta).

“Io e il team abbiamo lavorato duramente per assicurarci di catturare proprio quell’essenza che rende Stranger Things quello che è”, ha dichiarato lo showrunner Eric Robles, che si è ispirato alle serie animate degli anni Ottanta come The Real Ghostbusters, Mister T, Beetlejuice e Transformers. “I fratelli Duffer ci hanno inviato migliaia di foto dettagliate della serie televisiva dal vivo per progettare e modellare accuratamente ogni location”.

La serie tv Stranger Things, ambientata negli anni Ottanta nella cittadina di Hawkins, in Indiana, racconta la storia di un gruppo di quattro ragazzini nerd, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin), che stringono amicizia con Undici (Millie Bobby Brown) e, successivamente, con Max (Sadie Sink). Insieme a loro, e con l’aiuto della mamma di Will, Joyce (Winona Ryder), del capo della polizia, Jim Hopper (David Harbour) e di molti altri amici, i ragazzini affrontano le minacce del Sottosopra, una dimensione parallela popolata da mostri e comandata dal malvagio mostro Vecna/Henry Creel (Jamie Campbell-Bower), deciso a distruggere il mondo conosciuto.