Netflix riapre le porte di Hawkins e lo fa con un progetto che amplia ulteriormente uno degli universi seriali più riconoscibili degli ultimi anni: si tratta di Stranger Things: Storie dal 1985 (titolo originale: Stranger Things: Tales from '85).

Nelle scorse ore è stato diffuso il teaser trailer ufficiale (che potete guardare nel video posto in testa a questo articolo) che contiene anche l’annuncio della data di uscita (segnatevela a caratteri cubitali in agenda: arriverà sulla piattaforma di streaming - visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick -giovedì 23 aprile 2026). Ed è così che, pèer la gioia dei fan del franchise, prende forma Stranger Things: Storie dal 1985, la nuova serie animata spin-off che si inserisce nel racconto complessivo della saga creata dai fratelli Duffer.

L’operazione arriva a ridosso della conclusione della serie madre e si propone come un tassello narrativo aggiuntivo, capace di esplorare nuovi territori senza allontanarsi dalla mitologia originale.

Il ritorno animato a Hawkins, non c'è neanche da dirlo, ha generato un'ondata di entusiasmo sui social.

Dall’annuncio allo Stranger Things Day

La prima presentazione ufficiale di Stranger Things: Tales from '85 risale allo Stranger Things Day del 6 novembre 2025, quando Netflix aveva mostrato il progetto in concomitanza con l’attesa per la quinta e ultima stagione della serie principale. In quell’occasione era stato chiarito che si trattava di una serie animata spin-off, già annunciata nel 2023, pensata per espandere l’universo del Sottosopra. Un percorso di ampliamento già sperimentato con lo show teatrale prequel The First Shadow, che aveva aperto nuove prospettive sul passato dei personaggi.

Il titolo Stranger Things: Storie dal 1985 conferma fin da subito la centralità dell’ambientazione temporale e il legame diretto con gli eventi più noti della saga.

Le prime anticipazioni e il teaser trailer

A introdurre Stranger Things: Storie dal 1985 era stato un video dei Duffer Brothers che conteneva le prime immagini della serie animata e una serie di informazioni preliminari su cast, produzione, trama e periodo di uscita.

Ora Netflix ha completato il quadro, comunicando il giorno preciso del debutto sulla piattaforma e diffondendo il primo teaser trailer ufficiale, che offre un assaggio dell’atmosfera e dello stile del progetto.

L’obiettivo dichiarato è quello di riportare il pubblico a Hawkins, mantenendo intatto il senso di mistero e di minaccia che ha caratterizzato l’intera saga, ma declinandolo attraverso il linguaggio dell’animazione.

Trama e collocazione temporale

La linea narrativa è riassunta nella prima sinossi ufficiale di Stranger Things: Tales from '85, che definisce con precisione tono e contesto della serie: “Bentornati a Hawkins nel rigido inverno del 1985, dove i personaggi originali devono combattere nuovi mostri e svelare un mistero paranormale che terrorizza la loro cittadina in Stranger Things: Tales from ‘85, un’epica nuova serie animata”.

Dal punto di vista cronologico, la serie si colloca tra la conclusione della seconda stagione e l’inizio della terza. Il racconto riparte dal momento in cui Undici aveva chiuso il varco con il Sottosopra, dopo che il Mind Flayer era stato espulso dal corpo di Will, e precede gli eventi dell’estate del 1985, periodo in cui Undici e Mike risultano fidanzati, così come Lucas e Max. Questa scelta consente di esplorare un segmento temporale finora solo accennato, mantenendo una continuità diretta con la storia principale.

Produzione e guida creativa

Alla guida di Stranger Things: Storie dal 1985 c’è Eric Robles, che ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Accanto a lui figurano Matt e Ross Duffer, anch’essi produttori esecutivi insieme a Hilary Leavitt per Upside Down Pictures, Shawn Levy per 21 Laps e Dan Cohen. L’animazione è affidata allo studio Flying Bark Productions, chiamato a tradurre visivamente l’immaginario di Stranger Things in una nuova forma espressiva.

La struttura produttiva conferma il coinvolgimento diretto dei creatori originali, elemento che sottolinea la volontà di mantenere coerenza narrativa e stilistica con il resto del franchise.

Le voci dei protagonisti

Il cast di doppiatori originali vede Brooklyn Davey Norstedt nel ruolo di Undici, Jolie Hoang-Rappaport come Max, Luca Diaz nei panni di Mike, Ej (Elisha) Williams come Lucas, Braxton Quinney per Dustin, Ben Plessala per Will e Brett Gipson che dà voce a Hopper. A completare il quadro si aggiunge la partecipazione di Odessa A’zion, Janeane Garofalo e Lou Diamond Phillips, ampliando ulteriormente il panorama vocale della serie.

La scelta di un cast dedicato al doppiaggio contribuisce a definire un’identità autonoma per la versione animata, pur restando ancorata a personaggi già noti al pubblico.

La data di uscita su Netflix

Stranger Things: Storie dal 1985 arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) giovedì 23 aprile 2026. La data segna ufficialmente il ritorno a Hawkins in versione animata, con una storia ambientata nell’inverno del 1985 e pensata per accompagnare, senza sovrapporsi, la conclusione della serie principale.

Un nuovo capitolo che promette di arricchire ulteriormente l’universo narrativo del Sottosopra, offrendo ai fan un’altra prospettiva su un mondo che continua a espandersi.