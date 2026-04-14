Netflix Italia ha pubblicato il teaser ufficiale della nuova serie tv creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews. Coinvolti i fratelli Duffer come produttori esecutivi. Il filmato, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo su The Boroughs - Ribelli senza tempo. Protagonisti Geena Davis, Alfred Molina, Alfre Woodard, Bill Pullman, Clarke Peters e Denis O'Hare.

Jeffrey Addiss e Will Matthews hanno dichiarato: “Sapevamo che sarebbero stati fantastici. Non ci aspettavamo che fossero così divertenti. Riescono a farti ridere o piangere con un solo sguardo. Ci semplificano di molto il lavoro”. I fratelli Duffer hanno aggiunto: “In fondo, questa è una storia di appartenenza e di crescita, a prescindere dall'età, ricca di avventura, meraviglia, comicità, paura e lacrime. E soprattutto, vi innamorerete di questi personaggi. Vedere leggende come Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Clarke Peters, Denis O'Hare e Bill Pullman dar loro vita è stato davvero magico. I mostri sono fantastici, ma sono i personaggi che vi rimarranno impressi”.

Netflix Italia ha distribuito la sinossi della serie tv: “In una comunità di pensionati apparentemente idilliaca, alcuni improbabili eroi devono fare squadra per impedire a una minaccia ultraterrena di rubare loro l'unica cosa che non hanno: il tempo”. Addiss e Matthews hanno raccontato: "Fin dall'inizio, sapevamo di voler che The Boroughs fosse allo stesso tempo spaventoso, misterioso, emozionante e toccante. La sfida era creare un mondo in grado di contenere tutte queste diverse sfumature contemporaneamente. Ed è per questo che è stato così divertente lavorare con i fratelli Duffer, i maestri nell'equilibrio tra sentimento e horror”.

Infine, Will Matthews e Jeffrey Addiss hanno spiegato: “Tutti parlano del desiderio di realizzare uno show che gli adolescenti possano guardare con i loro genitori. Noi volevamo crearne uno che gli adolescenti potessero guardare con i loro genitori e i loro nonni, che potesse piacere a tutti”. Gli otto episodi della prima stagione della serie tv debutteranno sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 21 maggio.