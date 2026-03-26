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Something very bad is going to happen, trama e cast della serie tv da oggi su Netflix

Serie TV
Netflix

Introduzione

Debutta il 26 marzo su Netflix, ed è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, la serie horror in 8 episodi prodotta da Matt e Ross Duffer

Quello che devi sapere

Il debutto

Dopo aver chiuso il capitolo di Stranger Things con un finale divisivo, i fratelli Duffer tornano a terrorizzare il pubblico. Questa volta, però, non si tratta di mostri nel Sottosopra: il nuovo incubo si consuma tra abiti da sposa, champagne e paranoia crescente. Something Very Bad Is Going to Happen è la prima serie horror prodotta dalla loro Upside Down Pictures, disponibile su Netflix dal 26 marzo con tutti gli otto episodi disponibili in un'unica uscita.

1/5

La trama

Something Very Bad Is Going to Happen segue una sposa e uno sposo nella settimana che precede le loro nozze sfortunate. Il titolo, come sottolinea Netflix con ironia, non è uno spoiler: è una promessa. La storia ruota attorno a Rachel Harkin (Camila Morrone) e Nicky Cunningham (Adam DiMarco), in procinto di sposarsi nella casa di famiglia, una dimora isolata e opulenta. Un luogo in cui, ben presto, cominciano a verificarsi strani eventi. Il vero cuore della serie non è il "cosa" accadrà, quanto il crescente senso di disagio e paura. Come spiega la creatrice Haley Z. Boston: "Lo spettacolo esplora la paura di sposare la persona sbagliata attraverso una lente horror". L'obiettivo? Far sentire al pubblico "la paranoia e la paura che Rachel sta provando", anche quando non è presente.

 

2/5
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Il cast

Il cast mescola veterani del cinema e talenti emergenti della TV. Camila Morrone (Daisy Jones and the Six) è Rachel Harkin, la sposa al centro del caos, Adam DiMarco (The White Lotus) è Nicky Cunningham, lo sposo. Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight, Atypical) è Victoria, Ted Levine (Monk) è Dr. Cunningham. Ci sono poi Gus Birney nei panni di Portia, Karla Crome in quelli di Nell, Jeff Wilbusch nel ruolo di Jules.

 

3/5

Un horror psicologico

Il tono di Something Very Bad Is Going To Happen, come lo descrive Boston, è "inquietante, un terrore che entra sotto la pelle", mescolato alla narrazione guidata dai personaggi. La serie si distanzia dagli horror mainstream puntando su personaggi complessi, dialoghi affilati e momenti di assurdo umorismo nero. La sinossi ufficiale estesa offre un'ulteriore chiave di lettura: "Se Carrie è la versione horror di una ragazza che diventa donna, e Rosemary's Baby è la versione terrificante di una donna che diventa madre, Something Very Bad Is Going to Happen è l'approccio horror di una donna che diventa moglie".

 

4/5
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Il ruolo dei fratelli Duffer

A differenza di Stranger Things, dove Matt e Ross Duffer hanno controllato ogni aspetto creativo, in Something Very Bad Is Going to Happen, fedeli al loro obiettivo di "trovare talenti e creativi che rispettiamo profondamente e aiutarli a far decollare lo spettacolo". La vera autrice è Haley Z. Boston, alla sua prima serie come showrunner. I Duffer hanno dichiarato: "Siamo rimasti sconvolti quando abbiamo letto per la prima volta la sceneggiatura di Haley. È un talento importante con una voce singolare: la sua scrittura è contorta, terrificante, divertente e semplicemente... molto Haley. Ci sentiamo fortunati a produrre il suo primo show e non vediamo l'ora di condividere la sua visione con il resto del mondo".

5/5
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