Molti hanno già gli occhi puntati al 2025, ma il 2024 ha ancora tanto da dare al panorama videoludico. La stagione autunnale si preannuncia ricca di titoli attesissimi dai fan: parliamo di icone come Mario e Zelda, ma anche titoli come Assassin's Creed, Call of Duty e Silent Hill. Ecco la classifica dei 12 titoli più attesi secondo il New York Times.

UFO 50 (18 settembre) Un progetto mastodontico per PC che promette decine e decine, se non centinaia, di ore di gioco. UFO 50 è infatti una collezione di 50 videogiochi in stile retro; secondo la storia tutti questi giochi sarebbero stati creati da una software house degli anni 80, non molto conosciuta ma avanti rispetto ai suoi tempi. La grafica è quindi figlia di quegli anni, con un sapore di retro gaming mischiato a temi e innovazioni moderne, ma sempre con quello stile a pixel che non può che far tornare bambini. Giocando il titolo, l'idea è quella di imparare a conoscere questa fittizia software house: tra i 50 giochi, che non sono minigiochi ma giochi completi, ci sono una varietà di generi incredibile tra RPG, JRPG, puzzle games, platforms, sparatutto, single e multiplayer, qualche arcade e perfino degli open world. Ci saranno anche intere saghe, con titoli sequel e prequel, e personaggi ricorrenti lungo tutta la collezione. "Il nostro obiettivo è quello di combinare un'estetica familiare a 8 bit con nuove idee e sensibilità di game design moderno", affermano i creatori di UFO 50, gli stessi ad aver lavorato su altri titoli di successo come Spelunky, Downwell, Air Land & Sea, Skorpulac, Catacomb Kids, e Madhouse.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (26 settembre) È il titolo per chiunque abbia desiderato di interpretare i panni della principessa Zelda. Questa volta non è Link il protagonista, ma sarà lei a doverlo salvare grazie all'ausilio di una bacchetta magica che le permetterà di creare delle repliche, o meglio delle eco, di rocce, mostri, blocchi d'acqua e tanto altro che le servirà per proseguire nel suo viaggio. In questa avventura in stile chibi Zelda si troverà ad investigare sul fenomeno degli squarci: buchi spazio temporali che stanno inghiottendo gli abitanti di Hyrule, tra cui Link, obbligando la principessa a mettersi in prima linea per salvare il suo regno, affiancata dalla misteriosa creatura fatata di nome Tri.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Silent Hill 2 (8 ottobre) Richiesto a gran voce dai fan dell'omonimo gioco del 2001 per Playstation 2, le aspettative per questo remake sono altissime. Si tratta di un survival horror che ha segnato profondamente il genere, che si distingue per la sua storia complessa e inquietante. Il protagonista, James Sunderland, viene richiamato a Silent Hill da una lettera della moglie defunta, e il gioco esplora temi profondi come il senso di colpa, la perdita, la follia, focalizzandosi maggiormente sulla costruzione e l'approfondimento psicologico del protagonista. A sposarsi con le tematiche affrontate c'è l'atmosfera inquietante, spesso definita opprimente, caratterizzata da nebbie spesse, colonne sonore angoscianti e creature surreali come Pyramid Head, diventato uno dei simboli del gioco e dell'intera serie. Silent Hill 2 è tutt'oggi considerato un cult, celebrato dagli appassionati e visto con nostalgia in un panorama videoludico, come quello dell'horror, non sempre capace di rispettare le proprie promesse. Con questo remake, però, la direzione sembra essere quella giusta.

Metaphor: ReFantazio (11 ottobre) Un Dark Fantasy medievale sviluppato da Zero Studio, team interno di Atlus, tra cui Katsura Hashino, game designer dietro alle saghe di Persona e Shin Megami Tensei. La storia si svolge nel Regno Unito di Euchronia, dove il re viene assassinato scatenando il caos. Poi, un giorno viene invocata una magia nota solo al re chiamata Magia Reale, e il mondo viene coinvolto in un torneo per il trono. Il protagonista, insieme alla fata Gallica, deve trovare un modo per spezzare la maledizione che è stata posta sul principe che il regno crede morto. Metaphor: ReFantazio propone un sistema di combattimento a turni con la possibilità di compiere azioni in tempo reale. È inoltre possibile, grazie al sistema di archetipi, personalizzare anche i poteri del proprio personaggio.

Metaphor: ReFantazio

Call of Duty: Black Ops 6 (25 ottobre) Sviluppato da Treyarch in collaborazione con Raven Software, il gioco è ambientato nei primi anni 90, alla fine della guerra fredda, e presenta una trama in stile thriller-spionaggio, che si intreccia con eventi storici reali. Grandi ritorni, apprezzatissimi dai fan della saga, sono la modalità di ondate zombie e la classica multiplayer, mentre novità assoluta di questo titolo del franchise è il stema "omnimovement", che migliora la mobilità dei personaggi permettendo di accovacciarsi, compiere sprint e muoversi lateralmente.

Life is strange: double exposure (29 ottobre) Ultimo capitolo della serie di pluripremiati giochi d'avventura narrativi in terza persona, segue i successi di Life is strange, Life is strange - true colors e Life is strange 2. La trama di questo capitolo gira attorno alla protagonista, Max Caulfield, che quando trova la sua amica Safi morta nella neve apre un portale per una sequenza temporale parallela. Qui Safi è ancora viva, seppur in pericolo, e Max grazie alla possibilità di viaggiare tra le due sequenze temporali dovrà riuscire a risolvere il mistero ed evitare l'omicidio.

Dragon Age: the veilguard (31 ottobre) GDR a progressione profonda, è il nuovo titolo di BioWare del franchise di Dragon Age. Il gameplay mescola azione in tempo reale e opzioni tattiche, consentendo al giocatore di scegliere tra le classi Guerriero, Ladro o Mago. Il gioco manterrà un design a hub e non sarà openworld come invece accaduto al precedente titolo, l'ormai lontano Inquisition del 2014. Protagonista Rook, un personaggio completamente personalizzabile che guiderà un gruppo di sette compagni, ognuno con storie e abilità uniche, nel tentativo di rompere il Velo, una barriera magica tra il mondo fisico e quello demoniaco.

Dragon Age the Veilguard

Mario e Luigi: Fraternauti alla carica (7 novembre) Forse ancor più di Zelda, una delle IP (Intellectual Properties) che Nintendo si tiene ben stretta è Mario, il famoso idraulico italiano divenuto un marchio di fabbrica da miliardi di dollari. Dopo i recenti remake ecco spuntare una nuova avventura di Mario insieme al fratello Luigi: i due saliranno a bordo dell'Isola Solcamari (in parte isola e in parte nave) per visitare il vasto mondo di Elettria tra paradisi tropicali e indaffarate città in un sistema di combattimenti a turni.

Slitterhead (8 novembre) Dal creatore di Silent Hill non ci si poteva aspettare che un altro gioco d'avventura horror. Slitterhead è proprio questo: ambientato nelle strade sovraffollate di Kowlong, pulsanti di oscurità e caos, questo gioco di d’azione, avventura e combattimento trasporta i giocatori nello “Hyoki”, un’entità priva di memoria e forma fisica. Il suo unico scopo è sradicare le mostruose creature note come “Squarciacranio”, che si aggirano per la città celate nei corpi umani. I propri alleati saranno altri esseri umani noti come “Unicum”, che aiuteranno il giocatore a infiltrarsi in pericolose organizzazioni criminali e combattere dominando il potere del sangue.

Assassin's Creed shadows (15 novembre) Un franchise che non ha bisogno di introduzioni. Questa volta, e per la prima volta, trasporta i giocatori in Giappone tra katane, shuriken e kunai. Protagonisti indiscussi, che il giocatore potrà impersonare a momenti alterni, sono Naoe, un'abile assassina shinobi della provincia di Iga, e Yasuke, il leggendario e possente samurai africano realmente esistito. Siamo nel tardo periodo Sengoku, in un Sol Levante ancorato al sistema feudale tutto da esplorare.

Slitterhead

S.T.A.L.K.E.R. 2: heart of Chernobyl (20 novembre) Sequel next-gen del pluripremiato franchise di giochi per PC sviluppato da GSC Game World, offrirà un'esperienza di gioco survival action nella cosiddetta "Exclusion Zone" post-apocalittica di Chernobyl. Il titolo unisce elementi di uno sparatutto in prima persona con un simulatore immersivo e un horror. Compito del giocatore sarà quello di sopravvivere alla misteriosa Zona, una regione post-apocalittica basata sulle idee del romanzo di fantascienza "Roadside Picnic".