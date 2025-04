Incriminato per corruzione l'ex presidente sudcoreano Moon Jae-In

L’ex leader sudcoreano Moon Jae-In è stato incriminato per corruzione. L'accusa è quella di aver ricevuto 217 milioni di won, circa 130 mila euro, per aver facilitato l'impiego del genero presso una compagnia aerea. La notizia è stata diffusa da un comunicato della Procura distrettuale di Jeonju. Moon, presidente in carica dal 2017 al 2022, è noto per aver cercato un canale di collaborazione con la Corea del Nord, inclusa la mediazione nei colloqui tra il leader Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump durante il suo primo mandato. Questa vicenda si aggiunge allo scandalo politico che attanaglia la Corea del Sud, che il 3 giugno prossimo si appresta alle elezioni dopo che l’ex presidente Yoon Suk-yeol è stato sospeso dalla carica per aver imposto brevemente la legge marziale. Con l'incriminazione di Moon, due ex leader della Corea del Sud si trovano contemporaneamente nel mirino della giustizia.