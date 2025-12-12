Street Fighter, il trailer del nuovo film live-action

Durante i Game Awards 2025, è stato diffuso in anteprima un teaser trailer del nuovo film live-action di Street Fighter, con Chun-Li, Ken, Ryu e altri personaggi della popolare serie di videogiochi. Per l'occasione, il cast è salito sul palco a presentare la pellicola.

Cosa sappiamo sul nuovo film

Il nuovo film di Street Fighter è ambientato nel 1993. Questa la sinossi ufficiale: "Gli ex combattenti di Street Fighter Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) vengono catapultati di nuovo in combattimento quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li recluta per il Torneo Mondiale dei Guerrieri: un brutale scontro di pugni, destini e furia. Ma dietro questa battaglia reale si cela una cospirazione mortale che li costringe a scontrarsi tra loro e con i demoni del loro passato. Se non ci riescono, è game over!".

Oltre a Koji, Centineo e Liang, il cast include - tra gli altri - Cody Rhodes nei panni di Guile, Orville Peck nei panni di Vega, 50 Cent in quelli di Balrog. Jason Momoa è Blanka, Vidyut Jammwal è Dhalsim, Oliver Richters interpreta Zangief,

David Dastmalchian è M. Bison.

Street Fighter è diretto da Kitao Sakurai su sceneggiatura di Dalan Musson.

Un videogioco iconico

Street Fighter è uno dei franchise più iconici e influenti nella storia dei videogiochi. Nato nel 1987 per opera di Capcom, appartiene al genere dei picchiaduro a incontri, ovvero giochi in cui due combattenti si sfidano in round a colpi di tecniche speciali, combo e mosse spettacolari. Il vero successo arriva però nel 1991 con Street Fighter II, titolo che rivoluziona il settore: introduce personaggi diversi per stile, nazionalità e abilità, un sistema di combattimento profondo e competitivo e un forte elemento di strategia, diventando un fenomeno culturale mondiale. La saga ruota attorno a combattenti come Ryu, Ken, Chun-Li, Guile e l’antagonista M. Bison, figure ormai entrate nell’immaginario pop. Ogni personaggio ha un moveset unico e una storia personale, contribuendo a creare un universo narrativo ricco e riconoscibile. Nel corso degli anni la serie si è evoluta attraverso numerosi capitoli principali, spin-off, film, anime, fumetti e un’attivissima scena esport, con tornei internazionali seguitissimi come l’EVO.