Street Fighter, il live action sarà diretto da Kitao Sakurai

Al via la produzione del live action di Street Fighter. Deadline ha diffuso i primi dettagli riguardante la pellicola. Dietro la macchina da presa il regista Kitao Sakurai .

Stando a quanto riportato, Kitao Sakurai firmerà il live action basato su uno dei franchise di videogiochi di maggior successo e popolarità a livello internazionale. Il regista è noto per aver diretto la pellicola Bad Trip con Eric André, Lil Rel Howery e Tiffany Haddish. Dal debutto nel 1987 ad oggi la saga di Street Fighter ha venduto più di cinquantacinque milioni di copie al mondo.

Nessuna notizia per quanto guarda la sinossi e gli attori del cast. Massimo riserbo anche sulla possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli del progetto.