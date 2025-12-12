Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Game of the Year 2025, Clair Obscur Expedition 33 vince i Game Awards

Tecnologia

Oltre a gioco dell'anno, i premi ottenuti da Clair Obscur: Expedition 33 sono miglior gioco indie, miglior debutto, migliore narrazione, miglior RPG, miglior direzione artistica, migliore colonna sonora, miglior performance, miglior gioco indipendente. Tra gli altri titoli premiati, Battlefield 6 come miglior audio design, Baldur's Gate come miglior supporto alla community, The Midnight Walk come miglior gioco VR/AR

ascolta articolo

Clair Obscur: Expedition 33 vince il Game of the Year nei The Game Awards 2025. Un risultato importante per il videogioco di Sandfall Interactive e Kepler Interactive, reso ancor più significativo dal record di premi ottenuti in molte altre categorie: ben nove nella stessa edizione, un dato storico mai avvenuto e che supera anche The Last of Us: Parte II, premiato in passato con sette riconoscimenti. 

I premi di Clair Obscur: Expedition 33

Oltre a gioco dell'anno, i premi ottenuti da Clair Obscur: Expedition 33 sono miglior gioco indie, miglior debutto, migliore narrazione, miglior RPG, miglior direzione artistica, migliore colonna sonora, miglior performance, miglior gioco indipendente. Tra gli altri titoli premiati, Battlefield 6 come miglior audio design, Baldur's Gate come miglior supporto alla community, The Midnight Walk come miglior gioco VR/AR, Hades 2 come miglior gioco d'azione, Mario Kart World come miglior gioco racing/sportivo e Grand Theft Auto 6 come gioco più atteso.

Approfondimento

PlayStation Wrap-Up 2025, come vedere le statistiche su PS4 e PS5
Clair Obscur: Expedition 33
FOTOGALLERY

©Webphoto

1/15
Cinema

I 10 film di fantascienza che hanno previsto il futuro. FOTO

I film fantascientifici possono davvero prevedere ciò che accadrà? Se Matt Groening con I Simpson è riuscito a farlo più volte, perché non dovrebbero riuscirci anche maestri come Christopher Nolan o Stanley Kubrick? Ci sono infatti opere cinematografiche che sembrano aver anticipato, con largo anticipo, eventi e sviluppi del presente. Ecco dieci film “profetici” selezionati da AGI A cura di Camilla Setnagiotto

Vai alla Fotogallery

Tecnologia: Ultime notizie

Game of the Year 2025, Clair Obscur Expedition 33 vince i Game Awards

Tecnologia

Oltre a gioco dell'anno, i premi ottenuti da Clair Obscur: Expedition 33 sono miglior gioco...

TCL 75C6K, il televisore di alta qualità dal prezzo accessibile

NOW

Abbiamo provato uno dei televisori di punta di TCL, azienda tra l’altro Worldwide Olympic and...

Cookidoo Assistant: l’I.A. di Vorwerk entra in cucina

Giovanni Mirenna

App Store Awards, migliori app e giochi del 2025 secondo Apple

Tecnologia

Agli App Store Awards 2025 sono stati premiati 17 app e giochi, da una rosa di 45 finalisti, per...

PlayStation Wrap-Up 2025, come vedere le statistiche su PS4 e PS5

Tecnologia

Accedendo con i propri dati sulla piattaforma proposta da Sony si potranno passare in rassegna...

Tecnologia: I più letti