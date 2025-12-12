Game of the Year 2025, Clair Obscur Expedition 33 vince i Game Awards

Oltre a gioco dell'anno, i premi ottenuti da Clair Obscur: Expedition 33 sono miglior gioco indie, miglior debutto, migliore narrazione, miglior RPG, miglior direzione artistica, migliore colonna sonora, miglior performance, miglior gioco indipendente. Tra gli altri titoli premiati, Battlefield 6 come miglior audio design, Baldur's Gate come miglior supporto alla community, The Midnight Walk come miglior gioco VR/AR
Clair Obscur: Expedition 33 vince il Game of the Year nei The Game Awards 2025. Un risultato importante per il videogioco di Sandfall Interactive e Kepler Interactive, reso ancor più significativo dal record di premi ottenuti in molte altre categorie: ben nove nella stessa edizione, un dato storico mai avvenuto e che supera anche The Last of Us: Parte II, premiato in passato con sette riconoscimenti.
I premi di Clair Obscur: Expedition 33
Oltre a gioco dell'anno, i premi ottenuti da Clair Obscur: Expedition 33 sono miglior gioco indie, miglior debutto, migliore narrazione, miglior RPG, miglior direzione artistica, migliore colonna sonora, miglior performance, miglior gioco indipendente. Tra gli altri titoli premiati, Battlefield 6 come miglior audio design, Baldur's Gate come miglior supporto alla community, The Midnight Walk come miglior gioco VR/AR, Hades 2 come miglior gioco d'azione, Mario Kart World come miglior gioco racing/sportivo e Grand Theft Auto 6 come gioco più atteso.
Approfondimento
PlayStation Wrap-Up 2025, come vedere le statistiche su PS4 e PS5
©Webphoto
I 10 film di fantascienza che hanno previsto il futuro. FOTO
I film fantascientifici possono davvero prevedere ciò che accadrà? Se Matt Groening con I Simpson è riuscito a farlo più volte, perché non dovrebbero riuscirci anche maestri come Christopher Nolan o Stanley Kubrick? Ci sono infatti opere cinematografiche che sembrano aver anticipato, con largo anticipo, eventi e sviluppi del presente. Ecco dieci film “profetici” selezionati da AGI A cura di Camilla Setnagiotto