PlayStation Wrap-Up 2025, come vedere le statistiche su PS4 e PS5

PlayStation Wrap Up 2025, come vedere le statistiche personalizzate su PS4 e PS5

Tecnologia

Accedendo con i propri dati sulla piattaforma proposta da Sony si potranno passare in rassegna tantissime statistiche relative al proprio 2025 da videogiocatori. Dai titoli più utilizzati ai trofei conquistati. Ecco come fare

Si può rivedere cosa si è ascoltato durante l'anno che sta per terminare, con Spotify Wrapped, ma si possono anche passare in rassegna tutte le proprie statistiche da videogiocatori se si possiede una PlayStation. Sony infatti, anche per il 2025, ha riproposto quella che ormai può considerarsi una sorta di tradizione, con l'avvio di PlayStation Wrap-Up 2025, piattaforma che permette di fare il riepilogo generale delle statistiche degli utenti PlayStation relative all'anno in fase di conclusione, attraverso una variegata serie di informazioni. 

Come accedere a PlayStation Wrap-Up 2025

Per avere accesso a diversi dati e statistiche che riguardano la propria annata sulle console di casa Sony è sufficiente accedere proprio alla piattaforma specifica, cliccando qui. A questo punto occorrerà inserire le proprie credenziali, legate all'account di PlayStation, per poter consultare i dati raccolti dal database di PS Network e quindi, ad esempio, ripercorrere i giochi più utilizzati, i trofei ottenuti, la quantità di ore impiegate su ciascun titolo e non solo. Sarà possibile effettuare l'accesso alla piattaforma fino all'8 gennaio 2026 e, come succede anche con il riepilogo di Spotify, condividere i risultati ottenuti dal riepilogo videoludico con i propri amici, attraverso i social network. Tra l'altro, facendo l'accesso a Wrap-Up di Sony, sarà possibile anche riscattare un avatar esclusivo ispirato a quello che emerge dalle statistiche relative al proprio account. 

