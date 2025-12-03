Spotify Wrapped 2025 è ora disponibile, cosa sapere e come vederlo

"Quale brano musicale hai ascoltato di più nel 2025? Con quale artista hai trascorso la maggior parte del tempo?". Sono alcune delle domande a cui risponde Spotify Wrapped 2025 , l'annuale resoconto che la celebre piattaforma di streaming musicale mette a disposizione dei propri utenti e che è già possibile consultare all'interno dell'app.

Come visualizzare Wrapped 2025

A partire da oggi, infatti, tutti gli utenti di Spotify potranno accedere alla propria esperienza personalizzata Wrapped, disponibile nella home dall'app aggiornata di Spotify, sia per dispositivi iOS sia per quelli Android. Non solo, perchè sono state realizzate playlist a cura degli editor di Spotify dedicate a Wrapped con i maggiori successi dei vari generi diffusi in Italia, fra le quali "Best of Plus Ultra" e "Best of Alta Rotazione". Dunque, molto semplicemente, una volta fatto l'accesso a Spotify si potrà avere un resoconto dettagliato di quali canzoni sono state ascoltate maggiormente, quali sono stati gli artisti più gettonati e scelti all'interno dell'app e per quanto tempo in tutto, durante l'anno, sono stati colonna sonora delle nostre giornate. Il tutto con la possibilità di condividere i risultati con i propri amici e conoscenti attraverso i social network.

Le canzoni e gli artisti più amati in Italia e nel mondo

Intanto un resoconto più generale rispetto agli ascolti degli utenti italiani è già emerso. A dominare su tutti, nel nostro Paese, è il rap visto che al primo posto degli ascolti, dopo un anno, torna ancora Sfera Ebbasta, seguito da Shiva, Guè, Geolier e Marracash. Tra i protagonisti ci sono anche nomi emergenti come Tony Boy, artista selezionato in Spotify Radar Italia 2024, o Glocky. Fra gli artisti più ascoltati c'è poi anche Olly. Per l'Italia le classifiche 2025 confermano ancora una volta il ruolo centrale di Sanremo: le canzoni più ascoltate in Italia continuano ad arrivare direttamente dal festival e quest'anno risultano essere ben quattro in top 10 con Balorda nostalgia dello stesso Olly e di Juli, Incoscienti Giovani di Achille Lauro, La cura per me di Giorgia e Battito di Fedez. Scenario simile nella classifica degli album più ascoltati, dove troviamo al primo posto Tutta vita (Sempre) di Olly, seguito da Dio Lo Sa di Geolier e Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva. Il successo degli artisti italiani valica i confini nazionali, riconfermando i Måneskin come gli italiani più ascoltati all'estero per il quarto anno consecutivo. A livello globale con oltre 18,8 miliardi di ascolti, nel 2025 Bad Bunny torna a essere l'artista più ascoltato al mondo, per la quarta volta nella storia di Wrapped, dopo il 2020, il 2021 e il 2022. Sul podio anche Taylor Swift e poi The Weeknd. Drake e Billie Eilish seguono in quarta e quinta posizione. Tra le canzoni più ascoltate in tutto il mondo, nel 2025 la più amata è stata Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars, con oltre 1,7 miliardi di ascolti. In seconda posizione ecco Birds of a feather di Billie Eilish, seguita da Apt. di Rosé e Bruno Mars. Chiudono la top 5 Ordinary di Alex Warren e DtMF di Bad Bunny. Wrapped ha analizzato anche il mondo dei podcast. In Italia il true crime continua a essere il genere più ascoltato: i primi podcast per ascolti rimangono, come nel 2024, Elisa True Crime di Elisa De Marco e Indagini, condotto da Stefano Nazzi. Seguono Stories, di Cecilia Sala, One more time di Luca Casadei e al quinto posto Passa dal BSMT, condotto da Gianluca Gazzoli.