Spotify prova a entrare dentro il DNA delle canzoni

Pochi giorni fa Spotify ha comprato Whosampled, il sito-community che segnalava tutti i campionamenti dei pezzi rap e r&b. Fa parte di un progetto più ampio chiamato SongDNA per fornire all’utente tutte le informazioni sulle canzoni e su chi ci ha lavorato per ispirare i fan sul processo creativo dei loro beniamini. Un’esperienza d’ascolto per veri appassionati di musica che riporta al passato