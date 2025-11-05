Sport Interactive e SEGA lanciano FM26: dove è disponibile

FM26 getta nuove basi per consentire agli appassionati di scrivere la loro storia calcistica, grazie a tantissime novità e aggiornamenti. È possibile scaricarlo e giocarci su Steam, Epic Games Store, Microsoft Store e Xbox Game Pass ascolta articolo

È fuori l'ultimo capitolo, in ordine di tempo, della serie di Sports Interactive e SEGA. In Football Manager 26 il calcio appartiene ai giocatori ed è questo lo spirito al centro del trailer di lancio: i giocatori non si limitano a essere semplici spettatori, ma possono creare i loro momenti memorabili e scrivere le storie che riecheggiano nella memoria ben oltre il fischio finale.

Football Manager 26: al centro la passione degli utenti In FM26 il mondo virtuale prende vita grazie alla collaborazione con alcuni grandi protagonisti del calcio reale, compresi Vitinha, vincitore dell'ultima UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain, il giovane talento portoghese Rodrigo Mora e i campioni dei club partner di Football Manager, Manchester City e Brighton & Hove Albion. Ci sono anche le stelle del Manchester City Women, Lauren Hemp, Yui Hasegawa e Leila Ouahabi, per celebrare il debutto del calcio femminile in FM26 sulle varie piattaforme.

Il commento di Sport Interactive "Il lancio di FM26 rappresenta l'inizio di una nuova era per il nostro gioco" queste le parole del direttore studio di Sports Interactive, Miles Jacobson. "FM26 ha fatto registrare un nuovo record per la serie durante il periodo del pre-acquisto, con oltre 100.000 persone collegate nei primi 45 minuti della beta in accesso avanzato. Da allora, abbiamo avuto più di 200.000 giocatori ogni giorno." Infine, "Ora che il nuovo capitolo è disponibile su diverse piattaforme, lavoreremo per migliorare e gettare le fondamenta per i prossimi 20-30 anni dello studio."