Videogiochi, Football Manager 25 è stato cancellato: ecco perché

Addio a Football Manager 25. Ad annunciarlo è stato lo sviluppatore, Sports Interactive, chiarendo in una nota le motivazione della cancellazione del videogioco. Inizialmente previsto per novembre dell'anno scorso, Football Manager 25 era stato successivamente rimandato a marzo 2025, ma ora, a distanza di poche settimane dall'uscita, Sports Interactive alza bandiera bianca. La compagnia ha spiegato, in una nota ufficiale , che "a causa di una serie di sfide che ci siamo ritrovati a dover affrontare, e di numerosi imprevisti, al momento non abbiamo raggiunto quello che era il nostro obiettivo in un numero sufficiente di aree del gioco, nonostante gli incredibili sforzi profusi da tutto il team".

Football Manager 25 cancellato

"Ogni decisione di posticipare la data d'uscita era stata presa per portare il gioco più vicino possibile al livello al quale puntavamo. Tuttavia, man mano che ci avvicinavamo a dei traguardi critici verso la fine dell'anno, è apparso evidente che non saremmo riusciti a centrare gli standard richiesti in tempo, nemmeno con la nuova data d'uscita”, hanno spiegato in una nota gli sviluppatori del videogame atteso quest'anno, scusandosi in un comunicato ufficiale con gli utenti.

Le motivazioni della società

La società ha poi aggiunto che “nonostante avessimo raggiunto i nostri obiettivi in molte aree del gioco, l'esperienza complessiva e l'interfaccia non soddisfacevano in pieno quelle che erano le nostre aspettative”. Gli sviluppatori hanno poi sottolineato che "manca ancora parecchia strada da fare per offrire gli standard che i nostri utenti si meritano". "Avremmo potuto scegliere di rilasciare FM25 così com'è ora e aggiustare le cose in futuro, ma non sarebbe stata la soluzione migliore”, hanno rimarcato. Dopo la cancellazione del videogioco, “abbiamo modo di assicurarci che il prossimo gioco soddisfi tutte le nostre aspettative e gli standard qualitativi che ci siamo posti”, hanno concluso.