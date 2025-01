4 videogiochi: Donkey Kong, Assetto Corsa, My first GT, Indiana Jones

4 videogiochi questo mese vi porta alla scoperta di 4 nuovi titoli: Donkey Kong, Assetto Corsa EVO, My first Gran Turismo, e Indiana Jones e l'antico cerchio. Li abbiamo provati per voi e queste sono le nostre impressioni.

Donkey Kong Country Returns HD Salta, corre e spacca tutto quello che incontra. Donkey Kong Country Returns HD è pronto a far scoppiare tutte le Nintendo Switch del mondo. Si tratta di una nuova avventura del gorilla più famoso di Nintendo, che ha fatto la storia nell'era Wii e 3DS. Questa a volta a scatenare l'ira di Donkey Kong sarà la tribù dei Tiki Tak, che ingannando gli abitanti di Donkey Kong Island si è impossessata di una preziosa scorta di banane. Toccherà a Donkey e al suo fido Diddy recuperare la refurtiva. Il gioco, molto divertente e coinvolgente, si svolge in 80 livelli e 9 mondi. Nella modalità co-op si può giocare in due e manovrare così anche Diddy Kong.

Donkey Kong Country Returns HD

Assetto Corsa EVO Assetto Corsa EVO è il nuovo capitolo della serie Kunos Simulazioni che promette un'esperienza di guida di realismo estremo. E' tutto curato nei minimi dettagli dalle auto, alle ambientazioni e al motore che gestisce l'esperienza di guida. Si possono scegliere 20 auto di diverse classi e correre in 5 circuiti, c'è anche Imola. Diverse le modalità di gioco: driving academy, time attack per scalare le classifiche e ottenere i tempi più veloci. Non mancano le sessioni di pratica e le sfide veloci. Per il momento è disponibile solo su Pc, ma nei prossimi mesi approderà anche nelle altre console.

Assetto Corsa Evo

My First Gran Turismo Si può scendere in pista anche con My First Gran Turismo E' un titolo ben fatto, elegante, facile da giocare e soprattutto gratis. Ebbene sì, basta scaricarlo dal PlayStation Store e senza pagare un euro si entra nel mondo di Gran Turismo. Un modo per celebrare i 30 anni di PlayStation. Infatti è un titolo solo per PS4 e PS5. Non serve essere esperti di auto, ci si diverte subito. Un'esperienza adatta a utenti di tutte le età. Giocando si possono apprendere le storie, le caratteristiche e le curiosità di tutte le 18 vetture presenti nel parco del game. Ci sono sfide, eventi di gara, prove patenti e a tempo. My First Gran Turismo è compatibile anche con il visore di PlayStation.

My First Gran Turismo

Indiana Jones e l'Antico Cerchio Indiana Jones e l'Antico Cerchio è un titolo magnifico. Attualmente è disponbile per Xbox, pc e Game Pass. Per PlayStation 5 bisognerà aspettare la primavera. MachineGames e LucasFilm Games hanno davvero fatto un grande capolavoro: dalla storia al game. Indiana Jones, come da copione, dovrà risolvere enigmi e combattere i nemici con la celebre frusta. Non vogliamo anticipare nulla, ma la prima parte della storia è ambientata in Italia, bellissimo lo scenario della Cappella Sistina. Titolo da prendere assolutamente e da scoprire..