Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

I videogiochi che curano: ecco come il gaming aiuta a migliorare la vita quotidiana

Gianluca De Feo

Youtrend
©Ansa

In Italia, come nel resto del mondo, i videogame non sono più solo svago ma un alleato del benessere mentale e sociale. Secondo il Global Video Games Report 2025, il 71% dei gamer italiani afferma che giocare riduce lo stress e aiuta a ritrovare equilibrio emotivo. Cresce anche la percezione di benefici cognitivi e creativi, seppure meno che altrove. Il gaming si afferma così come pratica trasversale, diffusa anche tra over 65. E sempre più genitori lo considerano un’occasione di connessione con i figli

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ