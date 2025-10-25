In Italia, come nel resto del mondo, i videogame non sono più solo svago ma un alleato del benessere mentale e sociale. Secondo il Global Video Games Report 2025, il 71% dei gamer italiani afferma che giocare riduce lo stress e aiuta a ritrovare equilibrio emotivo. Cresce anche la percezione di benefici cognitivi e creativi, seppure meno che altrove. Il gaming si afferma così come pratica trasversale, diffusa anche tra over 65. E sempre più genitori lo considerano un’occasione di connessione con i figli