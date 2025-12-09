Apple, aggiornamento iOS 26.2: le novità in arrivo per gli utenti

Dal "Liquid Glass" all'Air Pods Live Translation, passando per CarPlay. Sono diverse le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento del colosso di Cupertino per dispositivi mobili. Ecco le principali
Dovrebbe mancare davvero molto poco per gli utenti Apple per l'arrivo di iOS 26.2, la nuova versione del sistema operativo per dispositivi mobili attesa proprio in questi giorni. A confermarlo è il fatto che la seconda release candidate è stata già diffusa per gli sviluppatori e per i beta tester pubblici, segnale evidente che l’uscita definitiva è ormai prossima.
Le novità in arrivo
Cosa aspettarsi dal nuovo ed atteso update? Fra le novità di spicco, per i possessori di iPhone, ci sarà in particolare il nuovo slider "Liquid Glass" inserito nella schermata di blocco e finalizzato alla regolazione della trasparenza dell’orologio. Una modifica di carattere grafico, dunque, che potrà consentire agli utenti la possibilità di personalizzare ancora di più il proprio dispositivo. L’aggiornamento prevede poi anche l’introduzione di AirPods Live Translation, la funzione che sfrutta gli auricolari Apple per traduzioni vocali in tempo reale. Ma non è tutto perchè ad essere modificate saranno anche diverse app di sistema. Come l'app "Promemoria", ad esempio, che contemplerà il supporto agli avvisi basati sulla scadenza dei compiti. Novità sono attese poi anche su "Podcast" e su "Apple News" che potranno sfruttare alcune migliorie all’interfaccia e alla gestione dei contenuti, pensati per rendere sempre più intuitiva la consultazione. E sono attese, in questo senso, pure animazioni di menù maggiormente rinnovate e fluide. Da non sottovalutare gli update per "Freeform", la lavagna infinita per prendere appunti e disegnare che prevederà il supporto alle tabelle e per Apple Music con il supporto ai testi delle canzoni anche in modalità offline. Apple Games, poi, sarà integrata da nuove modalità per filtrare la libreria dei giochi, con l'aggiunta di miglioramenti alla navigazione tramite controller e aggiornamenti in tempo reale per i punteggi delle sfide. Infine, ecco in arrivo un aggiornamento dedicato agli automobilisti e a "CarPlay", che consentirà di disattivare la visualizzazione dei messaggi fissati in alto nell’app relativa.
