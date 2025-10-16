Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
epa00898965 Apple Inc. CEO and co-founder, Steve Jobs poses with the new Apple iPhone after his keynote at the Macworld Expo in San Francisco, California, Tuesday, 09 January 2007. EPA/ANSA - JOHN G. MABANGLO - DRN

Steve Jobs Day, le frasi più celebri del visionario fondatore di Apple

Tecnologia fotogallery
14 foto
Ansa/Getty

La ricorrenza è stata istituita nel 2011 dall’ex governatore della California Jerry Brown per ricordare uno dei più grandi geni della tecnologia. Il visionario imprenditore non solo ha riscritto le regole tecnologiche e sociali, ma ha dato vita a un nuovo modo di pensare all’insegna del motto: “Stay hungry, stay foolish/Siate affamati, siate folli”

Tecnologia: Ultime gallery

Steve Jobs Day, le frasi più celebri del visionario fondatore di Apple

Tecnologia

La ricorrenza è stata istituita nel 2011 dall’ex governatore della California Jerry Brown per...

14 foto
epa00898965 Apple Inc. CEO and co-founder, Steve Jobs poses with the new Apple iPhone after his keynote at the Macworld Expo in San Francisco, California, Tuesday, 09 January 2007. EPA/ANSA - JOHN G. MABANGLO - DRN

Wearable per il running autunnale 2025: 10 modelli da non perdere

GUIDA ACQUISTI

Con l’arrivo dell’autunno, correre all’aperto tra le foglie colorate è ancora più piacevole. I...

10 foto

Password, quali sono le più hackerate al mondo e in Italia. Classifica

Tecnologia

L'importanza delle password è ormai un fatto noto. Spesso, però, ci ritroviamo a selezionare...

7 foto

Amazon Prime Day 2025, le 20 migliori offerte di ottobre. FOTO

GUIDA ACQUISTI

L'Amazon Prime Day 2025 porta su Amazon centinaia di offerte imperdibili su tecnologia, prodotti...

20 foto

Philips serie 8000, l'asciugacapelli a ioni ad alta velocità

NOW

Compatto, leggero e ad alta velocità, il Philips Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 promette...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Fao, Papa: "Uso della fame come arma di guerra è un crimine"

    Cronaca

    L'intervento di Leone XIV alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l'Alimentazione e...

    Israele: "Data apertura Rafah più avanti, aiuti da altri valichi"

    live Mondo

    Il valico con l'Egitto, dove numerosi camion carichi di aiuti per Gaza attendono, sarà riaperto...

    Zelensky: "Nella notte ben 37 missili, colpiti siti energia"

    live Mondo

    I russi hanno attaccato le infrastrutture energetiche e civili ucraine nella notte con oltre 300...