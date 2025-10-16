Steve Jobs Day, le frasi più celebri del visionario fondatore di Apple
La ricorrenza è stata istituita nel 2011 dall’ex governatore della California Jerry Brown per ricordare uno dei più grandi geni della tecnologia. Il visionario imprenditore non solo ha riscritto le regole tecnologiche e sociali, ma ha dato vita a un nuovo modo di pensare all’insegna del motto: “Stay hungry, stay foolish/Siate affamati, siate folli”
- Dal 2011, ogni 16 ottobre si celebra lo Steve Jobs Day, una ricorrenza istituita dall’ex governatore della California Jerry Brown per ricordare uno dei più grandi uomini che hanno rivoluzionato la tecnologia, appunto il co-fondatore di Apple Steve Jobs. L’imprenditore, nel corso della sua vita, ha riscritto le regole tecnologiche e sociali, dato vita a prodotti innovativi e ha diffuso un nuovo modo di pensare. Lo ricordiamo con alcune delle sue frasi più famose
- "Il mio modello di business sono i Beatles: erano quattro ragazzi che tenevano reciprocamente sotto controllo le proprie tendenze negative. Si bilanciavano tra loro. E il risultato era più grandioso della somma delle parti. Questo per me è il business. Le grandi cose nel business non vengono mai fatte da una sola persona. Sono fatte da un team di persone"
- "La tecnologia è nulla. Quello che è davvero importante è l'avere fede nelle persone, che loro siano sostanzialmente capaci e intelligenti, e che se gli fornisci degli strumenti, loro saranno in grado di fare cose fantastiche"
- "Il tuo lavoro riempirà gran parte della tua vita e l'unico modo di essere davvero soddisfatto è di fare ciò che credi sia un buon lavoro. E l'unico modo di fare un buon lavoro è di amare ciò che fai. Se non l'hai ancora trovato, continua a cercare. Non stare fermo. Come capita con le questioni di cuore, saprai di aver trovato quello giusto non appena ce l'avrai davanti"
- "Sono convinto che circa la metà di ciò che separa gli imprenditori di successo da chi non ha successo sia solamente la perseveranza"
- "È stato uno dei miei mantra, il concentrarsi su una cosa e la semplicità. La semplicità può essere più difficile di qualcosa di complesso: devi lavorare duro per ripulire il tuo pensiero e renderlo semplice. Ma alla fine paga, perché una volta che ci riesci puoi spostare le montagne"
- "Design è una parola divertente. Alcune persone pensano che il design significhi come una cosa appare. Ma naturalmente, se si scava più profondamente, significa in realtà come quella cosa funziona"
- "Creatività significa semplicemente collegare cose. Quando chiedi a persone creative come hanno fatto qualcosa, si sentono quasi in colpa perché non l’hanno fatto realmente, hanno solo visto qualcosa e, dopo un po’, tutto gli è sembrato chiaro. Questo perché sono stati capaci di collegare le esperienze vissute e sintetizzarle in nuove cose"
- "Spesso quando innovi, fai degli errori. È meglio ammetterli rapidamente e continuare a migliorare le altre tue innovazioni"
- "Nessuno vuole morire. Anche le persone che vogliono andare in paradiso non vogliono morire per andarci. Ma la morte è pur sempre l'unica sorte che condividiamo. Nessuno gli è mai sfuggito. Ed è come dev'essere, perché la morte è molto probabilmente la più grande invenzione della vita. È l'agente di cambiamento della vita. Spazza via le cose vecchie per far spazio alle nuove"
- "Se fai qualcosa e risulta abbastanza buona, dovresti andare avanti a fare qualcosa di meraviglioso, non aspettare troppo. Pensa solo alla prossima cosa"
- "Non si può unire i puntini guardando al futuro; si può solo connetterli guardando al passato. Si deve avere fiducia nel fatto che i puntini si connetteranno, in qualche modo, in futuro. Si deve avere fede in qualcosa - il proprio intuito, il destino, la vita, il karma, qualsiasi cosa. Questo approccio non mi ha mai abbattuto e ha fatto tutta la differenza nella mia vita"
- "Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario"
- "Siate affamati, siate folli"