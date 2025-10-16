Steve Jobs Day, le frasi più celebri del visionario fondatore di Apple

La ricorrenza è stata istituita nel 2011 dall’ex governatore della California Jerry Brown per ricordare uno dei più grandi geni della tecnologia. Il visionario imprenditore non solo ha riscritto le regole tecnologiche e sociali, ma ha dato vita a un nuovo modo di pensare all’insegna del motto: “Stay hungry, stay foolish/Siate affamati, siate folli”