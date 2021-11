Apple, uno dei primi pc assemblati da Steve Jobs in vendita all'asta

Costruito in un garage 45 anni fa, ora potrebbe valere un milione di dollari. Parliamo dello "Chaffey college" Apple-1, l'antenato del Mac, nonché il primo computer ad essere stato costruito da Steve Jobs e Steve Wozniak. L'esemplare, inserito in un case di legno pregiato e ancora funzionante, è stato messo all'asta in California.