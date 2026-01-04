Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Blitz Usa in Venezuela, Cina chiede l'immediata liberazione di Maduro

Mondo

Lo ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l'attacco una "chiara violazione del diritto internazionale"

ascolta articolo

La Cina chiede agli Stati Uniti di "liberare immediatamente" Maduro. "La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare il rovesciamento del governo in Venezuela", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l'attacco una "chiara violazione del diritto internazionale" (CRISI IN VENEZUELA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

Mondo: Ultime notizie

Maduro arrivato a NY. Rodriguez: "Rilasciatelo". Trump scarica Machado

Mondo

Il presidente Usa suggella mesi di minacce e pressione militare con un attacco su grande scala in...

Crans Montana, indagati per omicidio colposo gestori del locale

Mondo

Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori, sono accusati di omicidio, lesioni e incendio a...

Kiev: intesa con Usa su aiuto esercito. Trump: non contento di Putin

Mondo

Lo ha reso noto il capo di stato maggiore delle forze armate Andriy Hnatov. Allarme degli 007 di...

Gaza, Guterres chiede a Israele di revocare il bando delle Ong

Mondo

Il segretario generale delle Nazioni Unite si dice “profondamente preoccupato” per questo...

Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo

Mondo

L'attacco al Paese, che si è scoperto essere in preparazione almeno da "metà dicembre", è...

Mondo: I più letti