Blitz Usa in Venezuela, Cina chiede l'immediata liberazione di Maduro

La Cina chiede agli Stati Uniti di "liberare immediatamente" Maduro. "La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare il rovesciamento del governo in Venezuela", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l'attacco una "chiara violazione del diritto internazionale".