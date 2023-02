Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni di euro

È stato centrato al Superenalotto il sei da record del valore di oltre 371 milioni di euro. Si tratta del jackpot più alto al mondo. La combinazione vincente al concorso SuperEnalotto - SuperStar numero 20 di oggi è: 1, 38, 47, 52, 56, 66 numero Jolly 72 e SuperStar 23. Il sei si è aggiudicato 371.133.424,51 euro mentre 12 punti '5' si sono aggiudicati una quota unitaria di 25.601,14 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei Punti 6 è pari a 54.700.000 euro.

Vincono in 90, oltre 4 milioni a testa

"La vincita con punti '6' da 371.287.058,70 euro è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal”, ha fatto sapere una nota Sisal sul SuperEnalotto. "Le 90 quote da 5,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori”. Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio da 371.133.424,51 euro del Superenalotto andranno 4.123.707,71 euro a testa: è quanto calcola Agimeg. Ognuno di loro, ricorda la testata specializzata, ha speso una quota pari a 5 euro.

L’ultimo “6” quasi due anni fa

L'ultimo jackpot risale al 22 maggio 2021, quando la fortuna si fermò a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro. Come riporta Agipronews, con quella di stasera sono 126 le vincite con il "6" realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.