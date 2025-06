Dalla yurta alla tree-house, la crescita del turismo naturalistico

Secondo una recente indagine realizzata da YouGov per Airbnb, circa 11,8 milioni di italiani privilegiano, per le proprie vacanze, esperienze meno frenetiche e più connesse al territorio. A motivare questa scelta è soprattutto il desiderio di vivere momenti autentici e di entrare in sintonia con le tradizioni e la cultura locale. A guidare questo trend, sono i Millennial, tuttavia è la fascia d’età 60-90 anni a registrare il maggiore incremento nell’interesse per queste mete rispetto al 2024