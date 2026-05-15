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Lifestyle

Perché la “vanlife” piace così tanto ai giovani?

Costanza Ruggeri

Molto più di un mezzo di trasporto: uno strumento di libertà che permette di deviare dall'itinerario e di seguire il ritmo del luogo anziché quello dell'agenda. Il camper esce dai confini della vacanza di nicchia per intercettare età, territori e interessi diversi. Il turismo open air risponde a un'esigenza di autenticità relazionale, non solo paesaggistica, e registra un’alta percentuale di utenti tra i 25 e i 34 anni 

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