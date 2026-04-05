Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Regno Unito, la Royal Family alla messa di Pasqua. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©IPA/Fotogramma

A Windsor, nella cappella di St George, si è tenuta la prima celebrazione senza l'ex principe Andrea, Sarah e le principesse Beatrice ed Eugenia, dopo lo scandalo degli Epstein Files. Presenti, invece, William e Kate, con i tre figli e con re Carlo e la regina consorte Camilla

ULTIME FOTOGALLERY

Auguri di Pasqua dei politici italiani: da Meloni a Mattarella. FOTO

Politica

Nella domenica di Pasqua, sono diversi i politici italiani che hanno postato sui social messaggi...

10 foto

Regno Unito, la Royal Family alla messa di Pasqua. FOTO

Mondo

A Windsor, nella cappella di St George, si è tenuta la prima celebrazione senza l'ex...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

I tagli al carburante, con i voli a rischio, insieme alla situazione in Medio Oriente dominano le...

15 foto

Buongiorno e buona Pasqua, frasi d'auguri da inviare

Lifestyle

Tra le ricorrenze più importanti del calendario cristiano, la Pasqua celebra la...

8 foto

Simone Inzaghi compie 50 anni: fotostoria dell'ex tecnico interista

Sport

Dagli esordi in campo come 'fratello di Pippo' alla doppia finale di Champions League, passsando...

9 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Iran, Trump: "Pilota soccorso era seriamente ferito"

    Mondo

    Gli Stati Uniti hanno recuperato anche il secondo pilota del caccia F-15 abbattuto sui cieli...

    Zelensky a Damasco: "Interesse a scambiare esperienze militari"

    Mondo

    Il presidente ucraino è volato a Damasco per colloqui con il suo omologo siriano, Ahmed...

    Serie A, Cremonese-Bologna 1-2. Pisa-Torino 0-1. Inter-Roma 5-2

    Sport

    Giallorossi travolti dall'Inter a San Siro: cinque gol dei padroni di casa che fanno un ulteriore...

    Serie A