Regno Unito, la Royal Family alla messa di Pasqua. FOTO

A Windsor, nella cappella di St George, si è tenuta la prima celebrazione senza l'ex principe Andrea, Sarah e le principesse Beatrice ed Eugenia, dopo lo scandalo degli Epstein Files. Presenti, invece, William e Kate, con i tre figli e con re Carlo e la regina consorte Camilla
- A Windsor si è celebrata la prima Pasqua senza Andrea, Sarah e le principesse Beatrice ed Eugenia, dopo lo scandalo legato agli Epstein Files. Presenti, invece, e in prima linea, William e Kate, con i tre figli: George, Charlotte e l’ultimogenito Louis. Questa mattina si è celebrata la messa alla cappella di St George, a cui hanno preso parte anche re Carlo e la regina consorte Camilla.
- Nelgi ultimi due anni, Kate non aveva preso parte alle celebrazioni pubbliche legate alla Pasqua. Nel 2024, la Principessa del Galles era impegnata nelle cure contro il cancro. Nel 2025, con la malattia in remissione, la famiglia aveva comunque preferito trascorrere il periodo pasquale nella residenza di campagna di Anmer Hall, nel Norfolk, lontano dai riflettori. Quest'anno invece, il ritorno alle celebrazioni pubbliche con la Royal Family.
- A guidare il corteo reale oggi sono stati re Carlo III e la regina Camilla, accolti da una folla di curiosi e sostenitori. Con loro William e Kate, insieme ai loro figli. Presenti anche la principessa Anna, il duca e la duchessa di Edimburgo, oltre ad altri familiari.
- I grandi assenti oggi dopo lo scandalo Epstein sono Andrea, ex principe arrestato e poi rilasciato nel febbraio scorso, e l’ex moglie Sarah Ferguson. Ma mancano anche le figlie di Andrea, le principesse Eugenie e Beatrice, che, dopo averne discusso con il sovrano (in foto), avrebbero concordato piani alternativi per la giornata di festa a Windsor.
- "Happy Easter, auguri per una gioiosa Pasqua ai cristiani che sono in festa nel Regno Unito, nel Commonwealth e in tutto il mondo", il messaggio, via social, della famiglia reale, diffuso questa mattina.
- Applausi tra gli astanti quando il principe William e la principessa Catherine hanno accompagnato i loro figli nella cappella.
- Per l'occasione, ogni membro della famiglia reale si è vestito in modo formale, e George e Louis, come riporta la stampa inglese, sembrano aver coordinato i loro abiti con quelli del padre.
- Nelle ultime settimane, William e Kate hanno mantenuto un profilo relativamente basso, trascorrendo del tempo con i loro figli durante le vacanze scolastiche che precedono le festività pasquali. In foto, Charlotte, la secondogenita di William e Kate.