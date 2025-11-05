Ucraina, feroci combattimenti a Pokrovsk. Zelensky va nel Donetsk

L'Ucraina si gioca la tenuta del Donetsk tra le rovine di Pokrovsk, l'esercito di Kiev prova a tenere testa all'avanzata russa continuando a inviare altre forze speciali sul fronte della città. "Finché il governo italiano manda soldi a Kiev, crollerà tutto" aveva detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Zakharova. "Parole squallide", ha commentato la Farnesina che ha convocato l'ambasciatore russo. Ira di Tajani: "Frasi vergognose, non si speculi su una disgrazia"
L'Ucraina si gioca la tenuta del Donetsk tra le rovine di Pokrovsk, dove sono in corso "feroci battaglie" per stessa ammissione dell'esercito di Kiev, che prova a tenere testa all'avanzata russa continuando a inviare altre forze speciali sul fronte della città.
Le nuove unità "si sono aggiunte alle forze speciali del Gur che hanno occupato le linee designate, hanno sfondato il corridoio terrestre e sono state raggiunte da altre forze speciali", ha affermato l'intelligence militare ucraina. Mentre Volodymyr Zelensky in persona ha raggiunto le truppe impegnate nei combattimenti visitando il posto di comando del primo Corpo della Guardia d'Azov, che guida la difesa nell'area di Dobropillia, a nord di Pokrovsk. Al fronte, Zelensky ha incontrato il comandante del Corpo d'Azov, Denys Prokopenko, una figura quasi leggendaria in Ucraina: il colonnello è stato infatti tra i comandanti che hanno difeso l'acciaieria Azovstal, simbolo della resistenza ucraina nella città assediata di Mariupol nel 2022.
Mosca coglie l'occasione del crollo ai Fori Imperiali, a Roma, per attaccare ancora una volta Roma: “Finché il governo italiano manda soldi a Kiev, crollerà tutto” dice la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Parole squallide”, commenta la Farnesina che convoca l'ambasciatore russo. Ira di Tajani: “Frasi vergognose, non si speculi su una disgrazia”.
Putin: "Poseidon e Burevestnik garantiranno parità strategica per il XXI secolo"
Vladimir Putin ha premiato gli sviluppatori del veicolo sottomarino Poseidon e del missile da crociera Burevestnik e ha annunciato l'inizio della produzione in serie del sistema Oreshnik. Il missile Burevestnik e il veicolo sottomarino senza pilota Poseidon garantiranno la parità strategica per tutto il XXI secolo, ha affermato il presidente russo conferendo le onorificenze statali. "Il risultato che avete raggiunto è, senza esagerare, di importanza storica per il nostro popolo, per garantire la sicurezza e la parità strategica per i decenni a venire e, si potrebbe persino dire, per l'intero XXI secolo", ha detto Putin durante la cerimonia di premiazione.
Nucleare, Russia a Usa: Mosca e Pechino non hanno ripreso test
Gli Stati Uniti non hanno ancora fornito chiarimenti in merito alle dichiarazioni del Presidente Donald Trump sui test nucleari. Lo ha osservato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. Trump ha ordinato test nucleari negli Stati Uniti, citando test simili presumibilmente condotti da altri Paesi, come Russia e Cina. Il Presidente degli Stati Uniti - scrive la Tass - non ha mai spiegato cosa intendesse dire con questo. "Dobbiamo ancora ottenere chiarimenti dalla parte americana, perché né la Russia né la Cina hanno ripreso i test nucleari", ha detto Peskov in un’intervista con Russia Today.