Lo Stato americano del New Mexico sta indagando su un'accusa secondo cui il defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein avrebbe ordinato la sepoltura dei corpi di due ragazze straniere fuori dal suo isolato ranch, afferma il Dipartimento di Giustizia dello Stato. Lo hanno riportato diversi media internazionali, tra cui Reuters. La portavoce del Dipartimento di Giustizia del New Mexico, Lauren Rodriguez, ha dichiarato di aver richiesto al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti una copia non censurata di un'e-mail del 2019 che contiene l'accusa. Fbi e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno rifiutato di commentare.

Il New Mexico avvia la prima indagine completa: la pista del conduttore radiofonico

Martedì l'assemblea legislativa del New Mexico ha avviato la prima indagine completa sulle accuse secondo cui Epstein avrebbe abusato sessualmente di ragazze e donne nel suo Zorro Ranch, 48 km a sud di Santa Fe, per oltre due decenni. "Stiamo indagando attivamente sulle accusa e stiamo conducendo un'analisi più ampia alla luce dell'ultimo comunicato del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti", ha affermato Rodriguez in risposta alle domande della Reuters. L’email in questione, richiesta dal New Mexico, risale al 2019 ed era stata inviata dopo la morte del defunto pedofilo ad Eddy Aragon, conduttore radiofonico del New Mexico. L’uomo aveva riferito di essere stato un dipendente dello Zorro Ranch e che sarebbe in possesso di video compromettenti che, secondo l’e-mail, sarebbero stati girati nella casa di Epstein. Aragon avrebbe richiesto per la non divulgazione del materiale il pagamento di un bitcoin che però, sostiene non aver mai ricevuto. Il conduttore, si legge su Reuters, ha dichiarato in un'intervista telefonica di ritenere l’e-mail legittima e di averla immediatamente inoltrata all'FBI.