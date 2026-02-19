A dichiararlo la Fondazione dell’imprenditore statunitense. Al posto di Gates salirà sul palco durante il summit un altro funzionario del colosso informatico
Bill Gates ha annullato il suo discorso previsto per oggi ad un importante vertice sull'intelligenza artificiale in India. Lo ha dichiarato la Fondazione Gates, dopo che il fondatore di Microsoft è stato menzionato nei file del finanziere e molestatore sessuale Jeffrey Epstein.
La dichiarazione della Fondazione Gates
"Dopo un'attenta valutazione, e per garantire che l'attenzione rimanga sulle priorità chiave del vertice sull'intelligenza artificiale, Gates non terrà il suo discorso", ha dichiarato la fondazione in un comunicato, aggiungendo che un altro alto funzionario del colosso informatico parlerà al suo posto.