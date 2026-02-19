Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bill Gates annulla discorso al vertice indiano sull'IA per caso Epstein

Mondo
©Getty

A dichiararlo la Fondazione dell’imprenditore statunitense. Al posto di Gates salirà sul palco durante il summit un altro funzionario del colosso informatico  

ascolta articolo

Bill Gates ha annullato il suo discorso previsto per oggi ad un importante vertice sull'intelligenza artificiale in India. Lo ha dichiarato la Fondazione Gates, dopo che il fondatore di Microsoft è stato menzionato nei file del finanziere e molestatore sessuale Jeffrey Epstein.

La dichiarazione della Fondazione Gates

"Dopo un'attenta valutazione, e per garantire che l'attenzione rimanga sulle priorità chiave del vertice sull'intelligenza artificiale, Gates non terrà il suo discorso", ha dichiarato la fondazione in un comunicato, aggiungendo che un altro alto funzionario del colosso informatico parlerà al suo posto.

Potrebbe interessarti

Caso Epstein, dipartimento Giustizia chiarisce omissioni dai files

Mondo: Ultime notizie

Iran, media: "Usa in posizione per attacco". Oggi Board of Peace. LIVE

live Mondo

L'esercito americano si è messo "in posizione" per un possibile attacco all'Iran. Lo riferiscono...

Iran, secondo Axios i colloqui con gli Usa sono "in bilico"

Mondo

Trump sarebbe "stufo" e sempre più vicino ad ordinare un attacco contro Teheran. Lo scrive Axios...

Guerra in Ucraina, conclusa terza tornata negoziati a Ginevra

Mondo

"Sostanziali" e "professionali". Così la parte ucraina e quella russa hanno definito i ...

Morte Quentin Deranque, fermati salgono a 11. Allarme bomba a sede LFI

Mondo

Mentre prosegue l’inchiesta sull'uccisione del giovane militante nazionalista, lo scontro si è...

Messico, sparatoria in un parco: un morto e 8 bimbi feriti

Mondo

L'attacco è avvenuto a San Francisco del Rincon, nello Stato di Guanajuato. I bambini feriti...

Mondo: I più letti