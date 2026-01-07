Offerte Sky
Iran, uomo giustiziato: condannato a morte per spionaggio per Mossad

Mondo
©Getty

L'uomo si chiamava Ali Ardestani e secondo l'accusa aveva effettuato attività di "spionaggio per il Mossad e fornitura di informazioni sensibili a Israele"

L'Iran ha giustiziato questa mattina un uomo di nome Ali Ardestani con l'accusa di "spionaggio per il Mossad e fornitura di informazioni sensibili a Israele". "Ardestani era stato assunto dal Mossad tramite Internet e aveva inviato immagini e filmati da determinati luoghi in Iran e informazioni su determinati obiettivi ai servizi segreti. Riceveva il pagamento tramite valuta digitale", si legge in una dichiarazione della magistratura, citata dall'Irna. Ardestani avrebbe confessato legami con agenti del Mossad all'interno e all'esterno del Paese e di aver chiesto una ricompensa di un milione di dollari e un visto per la Gran Bretagna. 

