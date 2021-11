Le migliori 3 ricette con le castagne da provare

L'autunno è il periodo delle castagne . Il frutto del castagno è molto gustoso da mangiare, ma si presta benissimo anche ad essere “trasformato” in diverse varianti, salate e dolci . Scottate in padella, cotte in forno, bollite o ridotte in farina: vediamo alcune ricette con protagoniste le castagne.

Gli gnocchi di castagne sono un primo piatto molto gustoso delle tradizioni della Valtellinese e della Valchiavenna. Per preparare gli gnocchi di castagne bisogna versare le due farine (castagne e 00) e fare un buco al centro nel quale sgusciare due uova. Amalgamare bene l’impasto aggiungendo acqua quanto basta per ottenere un impasto liscio da avvolgere poi nella pellicola. Ora bisogna far riposare il panetto 30 minuti in frigorifero. Intanto scaldare un litro e mezzo di brodo e portatelo a bollore. Far sciogliere del burro in un pentolino e in una ciotola lavorate dei formaggini morbidi in crema , aggiungendo del latte quanto basta. Prendere poi l'impasto di castagne e ritagliare dei rotolini da trasformare in gnocchi. Questi andranno cotti nel brodo per 20 minuti. Disporre poi gli gnocchi in una ciotola, da condire con il burro e poi con la crema di formaggi.

Crema di castagne

approfondimento

Marmellata di castagne fatta in casa con il Bimby, la ricetta

Ingredienti per 4 vasetti:

2 kg di castagne

600 g di zucchero

650 ml di acqua

Scorza di limone non trattato

Baccello di vaniglia

La crema di castagne è una ricetta estremamente versatile, che si può sfruttare in molte ricette salate e dolci. Ad esempio per insaporire delle lasagne con radicchio e speck, ma anche come protagonista di una crostata. Per preparare la crema di castagne bisogna prima di tutto lavare le castagne e metterle poi in una pentola colma d'acqua. Devono bollire per almeno 15 minuti, poi vanno scolate e lasciate intiepidire. Sbucciare le castagne e con un passaverdure trasformarle in un composto sabbioso. Incidere un baccello di vaniglia nel senso della lunghezza per estrarre i semi interni. Ora bisogna mettere sul fuoco un tegame dal bordo alto, aggiungendo il baccello di vaniglia con i suoi semi, zucchero e acqua. Una volta che lo zucchero sarà sciolto va eliminato il baccello di vaniglia e aggiunte le castagne. Grattugiare la scorza di un limone non trattato per unirla alla crema 14. Il tutto va cotto a fuoco basso b, girando di tanto in tanto. La crema di castagne sarà pronta quando diventerà una purea cremosa.

Torta di castagne e cioccolato

Ingredienti:

240 g di farina di castagne

20 g di cacao amaro in polvere

160 g di zucchero

Circa 5 uova

16 g di lievito in polvere per dolci

310 g di latte intero

Baccello di vaniglia

Questa è un'ottima idea se desiderate preparare un dolce, perfetto per colazione e merenda. Si comincia rompendo cinque uova in una planetaria. Unire lo zucchero e i semi di una bacca di vaniglia. Montate il tutto fin quando il composto non sarà chiaro e spumoso. Intanto in una ciotola va setacciata la farina di castagne, il lievito ed il cacao. Versare il latte, a temperatura ambiente, e stemperare il tutto utilizzando una frusta. A questo composto va aggiunto anche un po’ di impasto di uova e zucchero per ammorbidire il tutto. Infine, unire il restante impasto. Imburrare e rivestire con carta da forno uno stampo e versare il composto al suo interno. La cottura deve avvenire in forno statico preriscaldato 170° per 70 minuti, nel ripiano più basso. Fare sempre la prova stecchino a fine cottura per verificare che la torta sia cotta. Per concludere, spolverare un pizzico di zucchero a velo sulla torta di castagne e cioccolato.