Frutti rossi: calorie, benefici e proprietà

Imbattibili alleati per la salute e ottimi spezzafame, i frutti rossi sono piccoli elisir di lunga vita, che ci aiutano a combattere contro l’invecchiamento e le infiammazioni. Gli antiossidanti contenuti nei frutti rossi fungono da barriera per i radicali liberi, stimolano la diuresi e aiutano a depurare e defaticare i reni. In cucina sono davvero versatili: ideali da assaporare freschi, essiccati oppure trasformati in squisiti topping per delle coloratissime torte estive. Dalle fragole alle ciliegie, dai frutti di bosco ai lamponi, ma anche mirtilli, more, ribes e bacche di Goji: i frutti rossi disponibili sono davvero tantissimi e ognuno di loro ha delle caratteristiche particolari. Il loro sapore si differenzia per stagionalità e dolcezza, ma resta sempre un denominatore comune: il colore rosso! Questa tinta non è solo una gioia per gli occhi, ma testimonia anche la presenza dei principali nutrienti attivi.

I frutti rossi sono ricchi di antiossidanti, tra cui flavonoidi, polifenoli, carotenoidi, antociani e vitamine C ed E, che aiutano l'organismo a contrastare lo stress ossidativo, la degenerazione cellulare e i danni provocati dai radicali liberi. Inoltre, sono fondamentali per fortificare le difese immunitarie. Inoltre, questi frutti hanno un buon apporto di Vitamina A, B, e di acido folico (B9), sono fonte di sali minerali, tra cui ferro, calcio e potassio, e di fibre, che favoriscono il corretto funzionamento dell'intestino. Le calorie Non solo buonissimi e rinfrescanti, ma anche utili per la salute e per mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato. I frutti rossi, infatti, contengono circa 50 calorie per 100 grammi di prodotto. L'unico frutto rosso più calorico è la bacca di Goji, che raggiunge persino le 300 calorie ogni 100 grammi, per cui la sua assunzione deve essere moderata.