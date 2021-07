Melone: calorie, proprietà e benefici

Il melone è un toccasana per la salute e per la linea: composto essenzialmente da acqua e da zuccheri semplici, questo frutto può essere assaporato per accompagnare un antipasto, oppure come un perfetto spuntino di metà pomeriggio. La sua origine non è chiara, ma sappiamo che la sua introduzione nelle coltivazioni nostrane è avvenuta in epoca cristiana.

Il clima necessario per far crescere i meloni è quello mediterraneo, per cui i maggiori produttori in Europa sono le regioni del Sud, tra cui Francia, Spagna e Italia. Quali sono le proprietà del melone e le tipologie più consumate? Vediamolo nel dettaglio!