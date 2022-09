Cosa piantare nell'orto nel mese di settembre

I migliori ortaggi da piantare a settembre

Il mese di settembre è a cavallo tra la stagione estiva e quella autunnale, dunque ci sono degli ortaggi specifici che sono perfetti da piantare nel vostro orto in questo periodo. Innanzitutto, ci sono le barbabietole, la bieta, la carota, i cavoli e la cicoria. Ma non è finita qui perché settembre è anche il mese dell’indivia, dei finocchi e della lattuga, passando per prezzemolo, valeriana, rucola, rape, ravanelli e spinaci. Insomma una vasta gamma di ortaggi che si possono seminare nel proprio orto seguendo pedissequamente alcuni consigli. Il primo aspetto da considerare è dove creare il proprio orto, calcolando che ha bisogno di almeno 7 ore di sole al giorno. Pertanto, è bene cercare un posto assolato che non abbia piante o alberi vicini che possano fare ombra. Durante i mesi estivi, settembre compreso, l’orto deve essere ben idratato anche con l’acqua del rubinetto, purché sia fatta riposare per alcune ore dentro gli innaffiatoi in modo che possa evaporare il cloro presente. Un altro consiglio utile è l’utilizzo di sostanze organiche per la fertilizzazione, tipo letame maturo o guano, utili per combattere gli agenti patogeni. Infine, tornando agli ortaggi che si piantano a settembre, occorre ricordare che ognuno di essi deve avere un proprio spazio vitale dove poter crescere. Per esempio, la cicoria deve essere posta almeno a 35 cm di distanza dagli altri ortaggi, mentre lattuga, bieta e finocchi a 25 cm e, infine, carote, ravanelli e prezzemolo anche a soli 3 cm.