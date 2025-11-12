Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Gli italiani spendono sempre di più per i farmaci

Gabriele De Palma
©Getty

Due dosi di medicinali al giorno per ogni cittadino, un esborso crescente per la Sanità pubblica ma anche nuovi farmaci innovativi inclusi tra i rimborsabili. L’ultimo rapporto OsMed fotografa il mercato e il consumo in Italia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ